AEDAS Homes, reconocida en los Premios ASPRIMA-SIMA 2026 por su ecosistema de Agentes IA

Alberto Delgado, Director General Ejecutivo de AEDAS Homes, recogiendo el galardón en los Premios ASPRIMA-SIMA 2026. - AEDAS Homes

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía recibe la Mención en la categoría ‘Mejor iniciativa empresarial en innovación’ con el proyecto ‘Max, Lara y Félix: el ecosistema de Agentes IA de AEDAS Homes’, que ya se está traduciendo en una mayor productividad y en un retorno económico para la organización.

El superagente IA Max, basado en tecnología Gemini de Google, gestionó hasta febrero más de 26.000 consultas de empleados ahorrando 5.024 horas de tareas no cualitativas.

Lara había captado en 12 meses más de 1.000 leads cualificados y contribuido a 27 reservas por 9,5 millones; y Félix atendió en ese tiempo más de 3.600 conversaciones de clientes en fase de postventa. Estos dos agentes IA integran tecnologías de Agentforce y OpenIA.

Madrid, 22 de mayo de 2026.- AEDAS Homes, promotora residencial de referencia a nivel nacional, ha vuelto a ser galardonada a nivel tecnológico en la 23ª edición de los Premios ASPRIMA-SIMA 2026, los más prestigiosos del sector inmobiliario. La compañía se ha alzado con la Mención en la categoría de ‘Mejor iniciativa empresarial en innovación’ con el proyecto ‘Max, Lara y Félix: el ecosistema de Agentes IA de AEDAS Homes’. Ya en 2024 la compañía se hizo con el Premio en esta categoría por su innovación con la candidatura ‘GPT Arquitecta, powered by Nidus’.

En esta nueva edición de 2026, el jurado ha valorado del innovador proyecto de AEDAS Homes aspectos como el alto grado de implantación de la iniciativa en la organización, su impacto en la compañía en términos cuantitativos y/o cualitativos y la aceptación en el mercado, entre otros puntos.

Max ayuda ya a prácticamente al 100% de la organización

El agente Max, basado en la tecnología Gemini de Google, orquesta 14 subagentes especializados que ofrecen asistencia personalizada con respuestas precisas y contextualizadas a los profesionales de AEDAS Homes. El pasado mes de febrero había logrado una adopción récord: el 97% de los empleados había interactuado con Max para la resolución de consultas y soporte, generación, edición y análisis de contenido, contabilidad, búsqueda de información y creación de imágenes. En total, Max habría gestionado más de 26.000 consultas, lo que se traduce en un ahorro de más de 5.000 horas y un ROI por incremento de productividad superior a los 220.000 euros.

Lara intermedia en ventas por 9,5 millones

Lara, agente IA basada en el ecosistema Agentforce de Salesforce, está especializada en atender de manera inmediata, 24/7 y en varios idiomas, a potenciales clientes interesados en las promociones de AEDAS Homes. Lara suma ya más de 10.000 conversaciones que se han traducido en la captación automatizada de más de 1.000 leads cualificados que, finalmente, se han concretado en la contribución directa de 27 reservas por 9,5 millones con un ‘pipeline’ de más de 220 operaciones potenciales.

Félix, el asesor postventa 24/7

Por último, Felix, igualmente basado en Agentforce y OpenAI, acompaña también 24/7 al cliente una vez entregada la vivienda, ayudando a resolver ágilmente más de 3.600 consultas de postventa entre marzo 2025 y febrero 2026.

Todos ellos, Max, Lara y Félix, conforman el núcleo del ecosistema de Agentes IA de AEDAS Homes, una estrategia pionera que integra la IA generativa en la eficiencia operativa interna y la excelencia de la experiencia de cliente.

El nuevo reconocimiento en los Premios ASPRIMA-SIMA 2026 llega después de años de trabajo por parte de AEDAS Homes: entre junio y diciembre de 2024 la promotora ideó las alianzas estratégicas con ‘partners’ tecnológicos punteros y en 2025 comenzó a realizar el despliegue de pilotos, validación e implementación de los Agentes IA, lo que ya se traduce en una mayor productividad y en un retorno económico en forma de mayor eficiencia operativa.

IA, la gran palanca de transformación del sector

Este galardón confirma cómo AEDAS Homes potencia la evolución del sector inmobiliario promotor, también a través de la implementación de la IA, un vector cada día más clave en el presente y el futuro de la industria inmobiliaria, y en todas las industrias. Con el ecosistema de Agentes IA, AEDAS Homes demuestra que la IA generativa, aplicada con propósito, es capaz de impulsar ventas, optimizar costes operativos y elevar la satisfacción del cliente y del empleado.

Acerca de AEDAS Homes



AEDAS Homes es una promotora residencial de referencia en España que ha impulsado más de 300 proyectos con más de 32.000 viviendas en los mercados más dinámicos del país. En un breve periodo de tiempo se ha convertido además en un icono de la innovación, la sostenibilidad, la industrialización, el rigor y la profesionalidad en el sector inmobiliario.

La compañía dispone de una cartera de suelo en gestión para desarrollar cerca de 18.000 viviendas en las áreas clave del país, tanto a nivel inmobiliario como económico, y desarrolla su operativa a través de seis Direcciones Territoriales en 13 CCAA, 24 provincias y más de 80 municipios: Centro, Cataluña y Aragón, Levante y Baleares, Andalucía y Canarias, Costa del Sol y Norte.

Para más información: aedashomes.com

Datos de contacto:

Comunicación de AEDAS Homes

Jorge Salido Cobo

jsalido@aedashomes.com

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