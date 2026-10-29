Aehr Test Systems nombra a Vijay Rao, exdirectivo de Meta, miembro de su Consejo de Administración

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(Información remitida por la empresa firmante)

El nombramiento incorpora experiencia en infraestructuras de IA a hiperescala mientras Aehr amplía su presencia en los mercados de pruebas y burn-in de semiconductores

Madrid, 29 de octubre de 2026.- Aehr Test Systems (NASDAQ:AEHR), proveedor líder de soluciones de pruebas y burn-in para dispositivos semiconductores utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial (IA), fotónica de silicio, centros de datos, automoción e industria, ha anunciado hoy el nombramiento de Vijay Rao como miembro de su Consejo de Administración, con efecto a partir del 28 de octubre de 2026.



Rao aporta 30 años de experiencia en el sector tecnológico, incluidos más de 13 años en Meta, donde ocupó más recientemente el cargo de vicepresidente de Infraestructura. Su experiencia abarca la estrategia de infraestructuras, la computación de inteligencia artificial y las tecnologías de semiconductores en entornos de hiperescala, grandes empresas y compañías emergentes.



"Vijay aporta una amplia experiencia en los requisitos de infraestructura de los centros de datos a hiperescala, incluida la integración de aceleradores de IA, memoria de alto rendimiento y redes ópticas", afirmó Gayn Erickson, presidente y CEO de Aehr Test Systems. "Conoce de primera mano cómo la calidad y la fiabilidad de los semiconductores afectan al rendimiento y la disponibilidad de los sistemas a gran escala. Su perspectiva será valiosa a medida que avancemos en nuestras soluciones de pruebas y burn-in a nivel de oblea y encapsulado, y ampliemos nuestra presencia en aplicaciones de inteligencia artificial y centros de datos".



Rhea Posedel, presidente del Consejo de Administración de Aehr, comentó: "Vijay aporta conocimientos valiosos sobre la evolución de los requisitos de los operadores de infraestructuras a hiperescala y las tecnologías de semiconductores que las sustentan. Su combinación de conocimientos técnicos y experiencia estratégica reforzará nuestro Consejo de Administración mientras orientamos el crecimiento a largo plazo de Aehr".



"El despliegue de infraestructuras de inteligencia artificial a gran escala pone especialmente de relieve la importancia del rendimiento y la fiabilidad de los semiconductores", afirmó Rao. "Las capacidades de Aehr en pruebas y burn-in a nivel de oblea y encapsulado abordan desafíos importantes en la cualificación y producción de semiconductores. Espero colaborar con el Consejo de Administración y el equipo directivo mientras la compañía continúa desarrollando estas capacidades y aprovechando sus oportunidades de crecimiento".



Acerca de Vijay Rao

Vijay Rao es un alto directivo del sector tecnológico con 30 años de experiencia liderando la innovación y la estrategia en infraestructuras, inteligencia artificial y tecnologías de semiconductores en entornos de hiperescala, grandes empresas y compañías emergentes.



Más recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente de Infraestructura en Meta, donde fue responsable de definir la estrategia y la evolución de la infraestructura tecnológica que respalda las operaciones globales de la compañía.



Durante sus más de 13 años en Meta, desempeñó puestos de alta dirección relacionados con la estrategia tecnológica a largo plazo y su ejecución, colaborando con empresas de todo el sector para impulsar infraestructuras escalables y de alto rendimiento y mejorar las capacidades tecnológicas de la compañía.



Anteriormente, ocupó puestos directivos en AMD.



Cuenta con un máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Purdue.



Acerca de Aehr Test Systems

Con sede en Fremont, California, Aehr Test Systems es un proveedor líder de soluciones para realizar pruebas, procesos de burn-in y estabilización de dispositivos semiconductores a nivel de oblea, chip individualizado y encapsulado, y ha instalado miles de sistemas en todo el mundo.



Los crecientes requisitos de calidad, fiabilidad y seguridad, tanto operacional como de protección, de los semiconductores utilizados en aplicaciones como vehículos eléctricos, energías renovables, procesadores avanzados de inteligencia artificial, computación, infraestructuras de datos y telecomunicaciones, y memorias y sistemas de almacenamiento de estado sólido están impulsando nuevas necesidades de pruebas y oportunidades para los productos y soluciones de Aehr.



Los productos de Aehr incluyen la familia de sistemas de pruebas y burn-in a nivel de oblea FOX-P™, los dispositivos de contacto FOX WaferPak™, los soportes FOX DiePak y su familia Sonoma™ de soluciones de alta potencia para pruebas y burn-in a nivel de encapsulado, destinadas a aceleradores de IA, unidades de procesamiento gráfico (GPU) y procesadores de computación de alto rendimiento.



En conjunto, estas plataformas posicionan a Aehr como proveedor de soluciones de fiabilidad y pruebas de semiconductores que abarcan desde la cualificación de ingeniería hasta la producción a gran escala.



Para obtener más información, visitar www.aehr.com.



Declaración de exención de responsabilidad sobre información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación aplicable sobre valores, incluidas declaraciones relativas a las oportunidades de crecimiento de Aehr, el futuro desarrollo de las infraestructuras de inteligencia artificial y las posibles contribuciones de su Consejo de Administración.



Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en ellas.



La información adicional sobre estos riesgos se incluye en los documentos presentados por Aehr ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluidos sus formularios 10-K y 10-Q más recientes.



Aehr no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.

Contacto

Nombre contacto: Todd Kehrli

Descripción contacto: MKR Investor Relations Inc., en nombre de Aehr Test Systems

Teléfono de contacto: (323) 468-2300