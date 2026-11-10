AEKE nombra al ex All-Star de la NBA Gordon Hayward como socio de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

El enfoque de Hayward respecto al entrenamiento tras su etapa en el baloncesto da forma al mensaje de la colaboración: Mantenerse fuerte y activo a lo largo del tiempo

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AEKE ha nombrado al exjugador de la NBA y All-Star Gordon Hayward como socio de marca. Esta colaboración aporta la experiencia de Hayward como atleta profesional a la iniciativa de AEKE de hacer que el entrenamiento de fuerza personalizado sea más accesible en el hogar.

Durante sus 14 temporadas en la NBA, el entrenamiento de Hayward giraba en torno a los días de partido y a las exigencias de una temporada larga. Tras su retirada, ha seguido entrenando, aunque con objetivos distintos. Sus prioridades actuales son moverse bien y mantener la fuerza necesaria para seguir activo junto a su familia.

El juego cambia. El trabajo, no.

Esa idea orienta el mensaje de AEKE: Entrenamiento de fuerza, redefinido. Los atletas dependen de la fuerza para afrontar las exigencias de la competición. En la vida cotidiana, esta ayuda a las personas a moverse correctamente y a seguir realizando las actividades que disfrutan. Ambos aspectos dependen de la calidad y la constancia del entrenamiento.

El AEKE S1 Pro traslada este enfoque a los entrenamientos en casa. Mediante una evaluación física basada en inteligencia artificial, el sistema analiza aspectos como la fuerza, la flexibilidad y la postura para establecer un punto de partida. A partir de dicha evaluación, el sistema recomienda rutinas adaptadas a cada usuario. Durante el ejercicio, realiza un seguimiento de los movimientos y ofrece información en tiempo real sobre la técnica, permitiendo al usuario realizar ajustes mientras lleva a cabo una serie.

AEKE denomina a este uso de la evaluación y la retroalimentación la inteligencia de la fuerza, y esta colaboración con Hayward acerca dicho concepto a aquellas personas que desean un punto de partida más claro, así como una orientación que puedan aprovechar a medida que evolucionan sus objetivos de entrenamiento.

AEKE — La fuerza está en el número.

Para obtener más información, visita aeke.com. Encuentre los detalles del producto S1 Pro en aeke.com/products/aeke-s1-pro.

Acerca de AEKE

AEKE desarrolla sistemas de entrenamiento físico para el hogar que combinan equipos de entrenamiento de fuerza con evaluaciones basadas en inteligencia artificial y orientación personalizada para el ejercicio. Sus productos están diseñados para ayudar a las personas a seguir un plan de entrenamiento y desarrollar fuerza en casa.

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