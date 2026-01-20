AENOR verifica la metodología de la Huella de Empleo desarrollada por la Fundación Knowcosters

Knowcosters y Entidades colaboradoras - Fundación Knowcosters

(Información remitida por la empresa firmante)

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Knowcosters, obtiene por parte de AENOR la verificación positiva de la Metodología de Cálculo de la Huella de Empleo. Una herramienta pionera en España que permite conocer si una empresa invierte más o menos en empleo que la media de su sector, a partir de datos objetivos y auditados. Tras un exhaustivo proceso de revisión técnica, documental y operativa, la entidad certificadora concluye que la metodología es válida y contrastada

La noticia la dieron a conocer Miguel Conde-Lobato, fundador y Co-Presidente de Knowcosters, junto a Martin Pita, Director de Aenor zona Atlántica, junto a Chema Losada y José López, los investigadores de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña, responsables del tratamiento y gestión de los datos, junto a Magdalena López, vicedecana de Comunicación de la FEE de UDC, entidad con la que tiene un convenio la Fundación. Y contó con la presencia institucional de Diego Calvo, Conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia.



La Huella de Empleo es un indicador que relaciona los gastos de personal con el importe neto de la cifra de ventas de una empresa, comparándolos con la media del sector correspondiente, definida según su CNAE principal. Su finalidad es proporcionar una medida cuantitativa, transparente y comparable que permita a la ciudadanía conocer el nivel de intensidad en empleo de las empresas cuyos productos o servicios consume.



"La verificación de AENOR supone un hito para la Fundación Knowcosters. Refuerza la misión de poner al alcance de la sociedad información fiable y trazable sobre el impacto económico y social de las decisiones de consumo", explica Miguel Conde Lobato, Fundador y Co-Presidente de la Fundación Knowcosters.



Un proceso robusto, transparente y basado en evidencia

AENOR verificó la metodología mediante la revisión de procedimientos, entrevistas, el análisis de evidencias y la comprobación del algoritmo de cálculo. El proceso incluyó la validación del uso de fuentes oficiales como el Registro Mercantil, así como la trazabilidad de los cálculos realizados mediante software estadístico R, para determinar la media del sector a partir de las empresas que representan al menos el 80% de su facturación.



La verificación también avala los controles internos del proceso: criterios de cálculo, responsabilidad en la elaboración y aprobación del dato, periodicidad, documentación asociada y mecanismos de comunicación a las empresas solicitantes, entre otros elementos clave.



La Fundación Knowcosters mantiene un convenio de colaboración con la Universidade da Coruña, cuyos investigadores (Chema Losada López y José López Rodríguez) son responsables de la descarga y tratamiento de los datos sectoriales. El informe de AENOR destaca el compromiso de ambas partes con la mejora continua de la herramienta, incluyendo la revisión de casuísticas complejas, la armonización con bases de datos externas y el perfeccionamiento del uso de marca y de la documentación asociada.



Una herramienta al servicio del interés general

La Fundación Knowcosters impulsa la Huella de Empleo como un instrumento de información objetiva para la ciudadanía y como un estímulo para que las empresas refuercen su compromiso con el empleo de calidad.



"Nuestro propósito no es emitir juicios de valor, sino ofrecer datos claros que ayuden al consumidor a tomar decisiones de compra informadas. La información es una palanca de cambio y con la verificación de AENOR robustecemos el mensaje", añade Conde Lobato. "Con ella, la Huella de Empleo, se inicia una adenda de información clave para quienes defendemos que cada compra es el acto cívico más importante".



Para las empresas, la Huella de Empleo permite situar su desempeño en un marco comparado sectorial; y para las personas consumidoras, aporta un dato relevante justo en el momento de decisión de compra, ya que el distintivo puede incorporarse directamente al envase o a la información del producto.



La Fundación Knowcosters trabaja para promover la transparencia económica y social en la toma de decisiones de consumo, desarrollando herramientas como la Huella Fiscal, el Triple Marcaje y la Huella de Empleo que permiten conocer el impacto real de los productos y servicios. Su trabajo se basa en la comparación objetiva, el acceso a información fiable y la defensa del derecho de la ciudadanía a decidir con datos.





Contacto

Emisor: Fundación Knowcosters

Nombre contacto: Majé López

Descripción contacto: Fundación Knowcosters

Teléfono de contacto: 629845415