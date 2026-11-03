Aer Lingus y MTech Mobility ponen en marcha un programa tecnológico para operaciones en tierra en Irlanda

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(Información remitida por la empresa firmante)

Irlanda, 03 de noviembre de 2026.- La solución de escaneo y comunicación manos libres ya está plenamente operativa en los aeropuertos de Dublín, Cork y Shannon

Aer Lingus y MTech Mobility han puesto en marcha una nueva solución de escaneo y comunicación manos libres basada en tecnología móvil para las operaciones en tierra realizadas en la zona inferior de las aeronaves en los aeropuertos de Dublín, Cork y Shannon. El programa ya está plenamente operativo en las tres ubicaciones.



El programa se desarrolló en torno a tres objetivos operativos establecidos por Aer Lingus: agilizar y mejorar la precisión del escaneo de equipajes, permitiendo que los operarios mantengan las manos libres para manipular las maletas; disponer de un único dispositivo que funcione tanto como herramienta de escaneo como canal de comunicación en tiempo real para los equipos de tierra; y asignar dispositivos individuales al personal, poniendo fin al problema recurrente de la desaparición de equipos compartidos entre turnos.



"Nuestros equipos de tierra trabajan en uno de los entornos más exigentes del sector. En Aer Lingus nos centramos en la resiliencia operativa, la eficiencia y la consistencia, y necesitábamos un socio que comprendiera estas prioridades antes de proponer una solución; un socio que asumiera la responsabilidad del programa desde el primer día, en lugar de limitarse a suministrar equipos. MTech ha cumplido exactamente con estas expectativas". — Adrian Dunne, director de Operaciones de Aer Lingus.



MTech fue seleccionada por su trayectoria en el diseño y la gestión de programas integrales de movilidad para operaciones aeroportuarias, en lugar de limitarse al suministro de equipos de forma aislada.



La compañía visitó las instalaciones de Aer Lingus en los aeropuertos antes de elaborar una solución y consultó directamente con los operarios encargados de la manipulación de equipajes para definir los requisitos de diseño teniendo en cuenta las condiciones reales de su trabajo.



En colaboración con Samsung, el equipo de MTech desarrolló una solución que cumplía todos los requisitos especificados por la aerolínea, así como otros que no había contemplado inicialmente.



MTech gestiona la totalidad del programa mediante un único acuerdo de servicio, que incluye la adquisición, configuración e implementación de dispositivos, el soporte diario y los servicios de reparación y sustitución in situ. De este modo, se elimina la carga de coordinación que habitualmente recae sobre los propios equipos de tecnología de la información y operaciones en tierra de las aerolíneas.



"Las operaciones aeroportuarias en tierra tienen un margen muy reducido para los fallos tecnológicos. Aer Lingus quería tener la certeza de que, si surgía algún problema, se resolvería antes de convertirse en una incidencia operativa. Ahora que el sistema está funcionando en los tres aeropuertos, estamos cumpliendo exactamente con ese compromiso". — Rodney Moore, director general de MTech Mobility para EMEA.



Acerca de MTech Mobility

MTech es una empresa especializada en la integración de soluciones y la implementación de inteligencia artificial. Diseña, integra, implementa y ofrece soporte a la tecnología móvil que sustenta la experiencia del cliente para marcas de los sectores de la hostelería, el comercio minorista, el entretenimiento, los viajes y la atención sanitaria, proporcionando dispositivos, software, soluciones de pago, socios y servicios como un único sistema.



MTech cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485 y está certificada como empresa de propiedad minoritaria (Minority Business Enterprise).





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