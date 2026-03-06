Aerolínea brasileña presenta aviones de fuselaje ancho para expandir sus operaciones a Norteamérica y Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

SÃO PAULO, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, la aerolínea brasileña más puntual, anunció hoy la incorporación de aviones de fuselaje ancho a su flota con la entrega inicial de hasta cinco Airbus A330-900. Con capacidad para cerca de 300 pasajeros y una autonomía de hasta 15 horas, la aeronave permitirá a la compañía iniciar operaciones intercontinentales que conectan Brasil con destinos en Europa y Estados Unidos. Las entregas se realizarán por fases a lo largo de 2026 y 2027.

"GOL se fundó hace 25 años para transformar la aviación en Latinoamérica. Actualmente operamos en 12 países, en más de 80 bases, y transportamos a 30 millones de clientes al año. Ahora, con la introducción de las operaciones de fuselaje ancho, damos un paso más en nuestra evolución, ampliando nuestros horizontes y creando nuevos productos y servicios para nuestros clientes. De esta manera, conectaremos aún más a Brasil con el mundo, permitiendo que más personas disfruten de la belleza de nuestro paí"s, afirmó Celso Ferrer, consejero delegado de GOL.

Las aeronaves fueron incorporadas recientemente por Abra Group, que las asignará a GOL como parte de la estrategia del Grupo para ampliar la conectividad de larga distancia desde Brasil. "Abra Group se creó con el propósito de ampliar el acceso a la aviación y conectar aún más a Latinoamérica con el mundo. Con el nuevo avión A330neo operado por GOL, exploraremos los mercados de larga distancia desde Brasil, lo cual es altamente estratégico para Abra. Nos fortalecemos aún más al ofrecer nuevas opciones de rutas para que nuestros clientes puedan beneficiarse de mayores oportunidades en las aerolíneas de nuestro Grupo", afirmó Adrian Neuhauser, consejero delegado de Abra Group.

El A330neo permitirá a GOL expandirse internacionalmente, manteniendo su enfoque en la eficiencia operativa. El avión ofrece un ahorro significativo de combustible por asiento en comparación con los aviones de fuselaje ancho de la generación anterior, lo que respalda el compromiso de la compañía con la reducción de costes operativos y la eficiencia en las emisiones de CO₂.

Junto con la incorporación de los aviones a su flota, GOL también anunció un acuerdo ACMI con Wamos Air, también parte del Grupo Abra. Este acuerdo permitirá a la compañía ampliar rápidamente su capacidad en rutas seleccionadas, atender los picos de demanda y garantizar la flexibilidad operativa durante el lanzamiento de sus servicios intercontinentales.

En las próximas semanas, GOL anunciará las nuevas rutas, las fechas de lanzamiento de la venta de billetes y las mejoras adicionales de productos y servicios para sus clientes.

