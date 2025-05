La aerotermia, cada vez más presente en los hogares españoles en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Aplus, especialistas en climatización eficiente, explica por qué este cambio no solo es una apuesta sostenible, sino también rentable desde el primer año

Alicante, 28 de mayo de 2025.-

En los últimos años, la aerotermia ha pasado de ser una tecnología poco conocida a convertirse en la opción preferida por muchos hogares que buscan reducir su consumo energético sin renunciar al confort. De hecho, en muchos casos, la aerotermia no solo mantiene el confort, sino que lo mejora.



Este creciente interés no es casual. Tal como señalan desde Grupo Aplus, empresa especializada en climatización eficiente con más de una década de experiencia, "las familias ya no quieren seguir pagando facturas tan altas por encender la calefacción ni depender de combustibles fósiles como el gas o el gasóleo. Valoran el ahorro, la conectividad mediante wifi y la sostenibilidad y, la aerotermia es ahora mismo la solución más lógica y eficiente".



Este sistema, basado en la extracción de energía gratuita del aire exterior, puede alcanzar un rendimiento del 500%. Es decir, por cada 1 kW eléctrico que consume, genera hasta 5 kW térmicos. Esta eficiencia contrasta con la de las calderas tradicionales, que rara vez superan el 90%. El cambio puede suponer una reducción de hasta un 70% en la factura energética anual, la cual puede verse ampliamente potenciada si se combina con placas solares fotovoltaicas.



Un cambio que ya es tendencia

Según datos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la instalación de bombas de calor aerotérmicas no deja de crecer. En 2023 se vendieron más de 209.000 unidades en España, y se espera que esta cifra continúe en aumento en 2025, a medida que más propietarios descubren que pueden decir adiós al gas sin perder confort.



"Es creciente la tendencia de solicitudes de presupuesto para la instalación de aerotermia, tanto en obra nueva como en viviendas ya habitadas. Es un sistema eficiente, confortable y con costes mensuales muy asumibles por las familias". Declara Luis Quesada de Grupo Aplus.



Ahorro desde el primer invierno

Uno de los errores más comunes es pensar que la aerotermia es solo para obra nueva o viviendas unifamiliares. "La realidad es que hoy en día existen soluciones adaptadas para viviendas ya construidas, incluso en pisos, siempre que cumplan ciertos requisitos técnicos", apuntan desde el departamento técnico de Grupo Aplus.



El precio de una instalación de aerotermia en 2025 se ha estabilizado y, en términos generales, una instalación de aerotermia en función de los metros cuadrados de la vivienda y la potencia necesaria quedaría así:



• Para una vivienda de 100 m (8 kW): 6.728 €



• Para una vivienda de 150 m (10 kW): 7.948 €



• Para una vivienda de 200 m (16 kW): 8.954 €



Con una vida útil estimada de hasta 20 años y un retorno de inversión inferior a 6, todo apunta a que la aerotermia seguirá ganando terreno como alternativa principal para climatizar los hogares españoles.



Aerotermia: inversión a largo plazo y mayor confort

Más allá del ahorro, el cambio a aerotermia supone una mejora considerable en confort y control. Al combinarse con sistemas de suelo radiante o radiadores, permite una climatización uniforme y eficiente tanto en invierno como en verano. Además, al tratarse de un sistema eléctrico, reduce la dependencia de combustibles fósiles y ayuda a cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.



Grupo Aplus se ha posicionado como una de las empresas referentes en este tipo de instalaciones, con más de 3.000 proyectos realizados en viviendas unifamiliares, pisos y pequeñas comunidades para la instalación de sistemas eficientes de calefacción. "La clave está en un buen asesoramiento personalizado. No todo vale para todos. Pero cuando el sistema está bien dimensionado y adaptado a las necesidades reales del hogar, el resultado es excelente", concluye Luis.



