-Aeson Power establece un nuevo referente en seguridad y rendimiento con sus baterías de iones de sodio en All-Energy Australia 2025

MELBOURNE, Australia, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Aeson Power, empresa australiana innovadora en almacenamiento de energía, redefine la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad de las baterías con el lanzamiento de sus sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio de última generación en All-Energy Australia 2025, en Melbourne

Tras su éxito mundial en aplicaciones automotrices, la tecnología de iones de sodio polianiónicos de Aeson Power llega ahora a los mercados australianos de sistemas aislados de la red, telecomunicaciones y comercio con el lanzamiento de los sistemas APSI2500, APSI2500-UPS y HaloDyne-HV.

Fundada en 2015 y con sede en Melbourne, Aeson Power es socio estratégico del gigante fabricante de baterías Xupai, combinando más de 30 años de experiencia y mil millones de dólares en ingresos anuales con la experiencia local australiana en ingeniería y pruebas de campo.

"Nuestro objetivo siempre ha sido simple: crear una nueva opción de batería diseñada según los estándares australianos y neozelandeses", afirmó Scott Clark, Gerente de Ventas y Marketing para Oceanía. "Si funciona aquí, funcionará en cualquier parte del mundo".

"También nos enorgullece contar con la presencia en All-Energy de nuestro primer distribuidor nacional, DPA, un socio de confianza que ha probado nuestras baterías de iones de sodio en condiciones reales australianas."

HaloDyne APSI2500: Diseñado para resistir en entornos aislados Con más de 5.000 ciclos, 10 años de garantía y un rango de temperatura de funcionamiento de -30 °C a +80 °C, el APSI2500 ofrece alta seguridad sin los riesgos de incendio ni la preocupación por el sobrecalentamiento típicos de las baterías de iones de litio. Su diseño de 48 V y 50 Ah para montaje en rack no requiere refrigeración activa ni supresión de incendios, lo que reduce costes y complejidad. Compatible con inversores Deye, Noark, Victron Energy y Selectronic SP Pro, permite una integración perfecta y la monitorización remota.

StatoDyne APSI2500-UPS: Energía para entornos exigentes Diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones, UPS y sistemas de respaldo, el APSI2500-UPS ofrece un rendimiento sin riesgos ni mantenimiento, sin depender de un BMS ni firmware. Funciona de forma fiable entre –30 °C y +80 °C y puede descargarse completamente hasta 0 V y recuperarse de forma segura.

HaloDyne-HV: Energía escalable para el sector comercial e industrial Para usuarios industriales, los sistemas HaloDyne-HV 75/150 y 125/150 ofrecen almacenamiento escalable de hasta 3 MWh, funcionando de forma segura sin refrigeración ni supresión de incendios; ideales para proyectos mineros, comerciales y en zonas remotas.

Acerca de Aeson PowerAeson Power es un proveedor australiano de tecnologías de baterías de iones de sodio que ofrece soluciones energéticas seguras, limpias y asequibles para los sectores automotriz, residencial, comercial y de servicios públicos. Como socio principal de Xupai, Aeson Power aprovecha su experiencia global con 7 fábricas, 5.000 empleados y operaciones en más de 100 regiones, combinando la escala con la innovación local para llevar el futuro del almacenamiento de energía a Australia y más allá.

Scott Clark – responsable de Ventas y Marketing, Oceaníascott.clark@aesonpower.com.au www.aesonpower.com.au

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808049/1.jpg

