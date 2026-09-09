Aeson Power lanza soluciones de baterías de iones de sodio en Automechanika Frankfurt

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aeson Power presenta soluciones avanzadas de baterías auxiliares de iones de sodio en Automechanika Frankfurt 2026

FRANKFURT, Alemania, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aeson Power, una marca australiana líder en tecnología de baterías de iones de sodio, presenta su gama de baterías para automoción en Automechanika Frankfurt 2026. Además de sus soluciones de baterías de iones de sodio para arranque y sistemas start-stop —ampliamente implantadas en el mercado de posventa—, Aeson Power exhibe conjuntamente soluciones de baterías auxiliares de iones de sodio para vehículos eléctricos y comerciales.

En la feria, Aeson Power está interactuando con fabricantes de equipos originales (OEM) del sector automotriz, proveedores, distribuidores y socios del mercado de posventa, centrando las conversaciones en soluciones de iones de sodio para aplicaciones de arranque, sistemas start-stop y alimentación auxiliar en diversas plataformas de vehículos.

Tecnología de iones de sodio para aplicaciones automotrices

Las baterías de iones de sodio de Aeson Power, destinadas al arranque y a sistemas start-stop, están diseñadas para ofrecer potencia de arranque instantánea, carga rápida y un rendimiento sólido en arranque en frío, todo ello en un diseño ligero. Gracias a su capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas y a una vida útil que triplica la de las baterías convencionales de plomo-ácido en aplicaciones start-stop, estas baterías garantizan fiabilidad en el arranque, una rápida recuperación de energía y durabilidad a largo plazo. Esta gama de productos ya se comercializa a gran escala en el mercado de recambios, con más de 100.000 unidades en circulación y ventas en más de 30 países, consolidándose como una alternativa ideal a las baterías de plomo-ácido.

La empresa también presenta soluciones de baterías auxiliares de iones de sodio para vehículos eléctricos y comerciales, que proporcionan energía auxiliar y de respaldo de bajo voltaje a los sistemas del vehículo durante el estacionamiento y otros periodos en los que el motor principal no está en funcionamiento.

"La tecnología de iones de sodio ofrece un potencial más amplio para aplicaciones automotrices, más allá de las baterías de arranque convencionales", afirmó Shirley Zhang, directora general de Aeson Power. "Sus características la hacen muy adecuada para aplicaciones de energía auxiliar y de respaldo. Dadas sus ventajas potenciales en términos de coste, rendimiento y sostenibilidad, creemos que la tecnología de iones de sodio puede desempeñar un papel importante en los sistemas automotrices de baja tensión de próxima generación".

Asociación OEM y expansión de mercado

Aprovechando su sólida trayectoria en el mercado de posventa, Aeson Power se está expandiendo hacia el mercado de equipo original (OEM) de primer montaje en colaboración con Xupai Group, capitalizando más de 30 años de experiencia en la industria de las baterías. Esta alianza combina conocimientos especializados en I+D de baterías, sistemas de gestión de baterías (BMS), pruebas e integración de sistemas para desarrollar soluciones listas para producción, destinadas tanto a sistemas auxiliares de vehículos eléctricos como a sistemas start-stop de vehículos de combustión interna. El gran interés despertado en la feria Automechanika Frankfurt 2026 está impulsando aún más este avance.

Acerca de Aeson Power

Aeson Power es una empresa australiana pionera en tecnología de baterías de próxima generación que abastece a los mercados automotrices mundiales con soluciones avanzadas de iones de sodio. Aeson Power diseña, desarrolla y comercializa baterías de alta fiabilidad para el sector automotriz, el almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Para obtener más información, visite www.aesonpower.com

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