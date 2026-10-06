AEWIN presenta sus servidores insignia DC-MHS AI con las soluciones 2P DLC avanzadas de Arivor en OCP 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, California, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AEWIN Technologies, del Grupo Qisda, presentará sus últimos sistemas modulares basados en la plataforma DC-MHS en OCP 2026, destacando servidores de última generación y soluciones de refrigeración líquida directa de dos fases (2P DLC) para arquitecturas a escala de rack. Estando en línea con el enfoque estratégico del Grupo Qisda en la infraestructura de IA, AEWIN se basa en la experiencia integrada del grupo en el campo de la computación, redes, almacenamiento y gestión térmica para ofrecer una infraestructura flexible optimizada para la eficiencia energética, lo que permite satisfacer las crecientes demandas de los centros de IA.

AEWIN utiliza las CPU para servidores AMD EPYC™ serie 9006 de última generación con el objetivo de proporcionar una cartera de servidores integral y de alto rendimiento, impulsada por una potencia de cálculo superior y conectividad PCIe Gen6 para la era de la IA. Como una mayor potencia de cálculo supone enfrentarse a unos retos críticos dentro de lo que es la gestión térmica, AEWIN aprovecha la tecnología de vanguardia de su filial para integrar sus soluciones 2P DLC a escala de rack, que permiten gestionar infraestructuras de alta densidad que superan los 200 kW por rack con un PUE reducido y una larga vida útil.

Para lograr una densidad de cálculo ultra elevada, BG18-A10710 integra soluciones 2P DLC para admitir una CPU con un TDP de 600 W y dos GPU de 600 W de ancho simple en formato 1U, mientras que el servidor de IA 2U, BG28-A10710, proporciona cuatro ranuras PCIe 6.0 x16 FHFL de doble ancho para admitir GPU de 600 W. Como última incorporación dentro de la gama de productos, el modelo insignia BG48-A20813 es un servidor de IA 4U que ofrece hasta ocho GPU FHFL de doble ancho diseñadas a medida para potenciar la IA de agentes compleja y el entrenamiento de modelos de próxima generación.

Para un uso en cargas de trabajo intensivas en datos, BS28-A10710 ofrece 16 bahías para unidades E3.S, al tiempo que BX28-A10710 admite hasta 12 SSD U.2 NVMe o 24 unidades SATA para su uso en diversas configuraciones de almacenamiento que dan soporte a flujos de datos de IA y gestión inteligente de datos. Con la gestión del sistema basada en OCP DC-SCM2, impulsada por medio del BMC ASPEED AST2700 y fuentes de alimentación redundantes 80 PLUS Titanium, estas plataformas proporcionan una base fiable para inferencia de IA, HPC, implementaciones nativas de la nube y neocloud.

A través de una arquitectura modular basada en DC-MHS y un enfoque de escala de rack, AEWIN demuestra su capacidad para construir servidores de elevado rendimiento, escalables y fiables para infraestructura de IA. Al combinar la experiencia de AEWIN en servidores con la avanzada tecnología 2P DLC de Arivor y el ecosistema tecnológico más amplio del Grupo Qisda, la solución responde a la creciente demanda de densidad de cómputo de IA, conectividad de alta velocidad, escalabilidad de almacenamiento y eficiencia térmica para ayudar a las empresas a acelerar el despliegue de una infraestructura de IA sostenible y de elevado rendimiento.

Si desea más información visite la página web www.aewin.com.

Visite AEWIN en OCP Global Summit 2026, del 12 al 15 de octubre, en el expositor #D9.

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