Afari Technology revela su plan de inteligencia artificial

CHONGQING, China, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 28 de septiembre se celebró en Chongqing el evento titulado "Un nuevo ritmo para Chongqing, la conducción inteligente de Afari: una noche para la conducción inteligente con IA y el lanzamiento de la marca Afari Technology". Este evento supuso el debut oficial de Chongqing Qianli Technology Co., Ltd., que también presentó su nuevo nombre en inglés, "Afari", y su estrategia de marca "IA + Vehículo".

El nombre chino "Qianli" simboliza la ambición de arraigarse en Chongqing y, al mismo tiempo, servir a los mercados globales. El nombre inglés "Afari", derivado de "Afar" e "Inteligencia" con la palabra "IA" integrada en ambos extremos, refleja la visión de ir más allá a través de la inteligencia. El momento culminante de la velada fue el lanzamiento del Plan de IA de Afari, una estrategia centrada en "IA + Vehículo + Robótica". Aprovechando las fortalezas de Chongqing en vehículos de combustión interna y vehículos de nueva generación, Afari Technology ha avanzado en tres áreas fundamentales: conducción inteligente, cabina inteligente y movilidad inteligente.

En conducción inteligente, impulsada por modelos de gran tamaño y aprendizaje por refuerzo, Afari ofrece una experiencia de conducción más inteligente, segura y fluida. En cabina inteligente, con modelos de gran tamaño y agentes de IA, la compañía está desarrollando un sistema operativo de agente de última generación que permite la interacción natural, la memoria integrada y la creación de un "tercer espacio vital". En movilidad inteligente, Afari Technology está acelerando la implementación de su robotaxi y desarrollando soluciones de conducción autónoma de nivel 4, con el objetivo de crear espacios móviles personalizados.

En esencia, Afari Technology aprovecha modelos integrales, modelos multimodales de gran tamaño y aprendizaje por refuerzo para reducir la dependencia de distribuciones de datos específicas. Este enfoque mejora significativamente la capacidad de integración de modelos del sistema, logrando un equilibrio entre rendimiento y coste. El sistema de conducción inteligente ya se ha instalado en más de un millón de vehículos. La compañía planea lanzar su solución de Nivel 3 a finales de este año e introducir una solución de Nivel 4 el próximo año, avanzando progresivamente hacia las operaciones de Robotaxi.

