(Información remitida por la empresa firmante)

-AFX lanza la capa soberana 1, que proporciona un entorno de ejecución optimizado para DEXs persistentes en la cadena

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una plataforma soberana de capa 1 diseñada específicamente para el comercio descentralizado de derivados, ha iniciado oficialmente la operación de su red principal L1, poniendo fin a la era de la ejecución de operaciones saturada por la congestión de las cadenas de bloques convencionales. Diseñada para los participantes más exigentes del mundo, AFX presenta la Capa de Comercio Soberana: un entorno financiero exclusivo donde la transparencia sin custodia de un DEX perpetuo se combina con la velocidad y la profundidad excepcionales, tradicionalmente reservadas para entidades centralizadas de nivel institucional.

En su lanzamiento, el protocolo admite un conjunto de mercados perpetuos de alta liquidez que abarcan tanto activos macro digitales como tradicionales, incluyendo BTC, ETH, oro (XAU) y petróleo crudo (CL), con un apalancamiento de hasta 40x para garantizar la máxima eficiencia del capital desde el primer bloque.

La arquitectura de AFX representa un cambio radical con respecto a las plataformas descentralizadas tradicionales, que siguen lastradas por la alta latencia y los cuellos de botella estructurales de las redes compartidas. Al operar sobre una capa de ejecución personalizada, impulsada por un consenso basado en DAG y una arquitectura modular ABCI, AFX transforma la experiencia de negociación perpetua, creando un entorno especializado donde la ejecución se desacopla del consenso. Esta sinergia proporciona un mempool dedicado, optimizado exclusivamente para el flujo de órdenes de alta frecuencia y con resistencia a MEV a nivel de protocolo, lo que permite una latencia media de 100 ms y una capacidad superior a 100.000 transacciones por segundo.

Fundamentalmente, la red principal de AFX introduce un modelo de ejecución sin coste de gas, eliminando la fricción de las tarifas de red y permitiendo que la disciplina basada en datos, en lugar de los costes del gas, dicte el éxito en el mercado.

El lanzamiento de Mainnet presenta simultáneamente Pro-Trader Suite, una plataforma de nivel institucional diseñada para el 0,1% de los operadores que priorizan la precisión. Esta plataforma cuenta con un motor de margen de hipereficiencia que exige un margen de mantenimiento de tan solo el 1,25%, lo que proporciona una eficiencia de capital cuatro veces superior a la de las plataformas líderes del sector, a la vez que ofrece soporte nativo para la reutilización en tiempo real de las ganancias no realizadas. Además, como la primera bolsa de derivados descentralizada en ofrecer soporte nativo para el protocolo FIX, AFX proporciona a las empresas cuantitativas de primer nivel una puerta de enlace sencilla y directa a la liquidez descentralizada, cerrando la brecha entre el trading algorítmico sofisticado y la soberanía en la cadena de bloques sin necesidad de una extensa refactorización del código.

Más allá del dominio técnico, AFX está redefiniendo el contrato social de las finanzas descentralizadas mediante un modelo económico centrado en la comunidad. Con el objetivo de preservar la soberanía total, el protocolo se lanzó sin capital de riesgo, rondas privadas ni esquemas de desbloqueo abusivos, garantizando que la evolución de la red esté impulsada exclusivamente por sus participantes activos. Este compromiso se consolida con un modelo de reparto de ingresos del 100%, donde la totalidad del valor generado por la red se destina a los contribuyentes y operadores del ecosistema. La red principal de AFX ya está operativa, ofreciendo un espacio seguro para quienes buscan la transparencia de un DEX perpetuo con la precisión soberana de una L1 dedicada. Se invita a los operadores a experimentar la siguiente etapa de la evolución en la cadena de bloques en https://app.afx.xyz/trade.

Acerca de AFXAFX es una plataforma L1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rápida ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la blockchain, AFX ofrece un entorno DEX perpetuo de nivel profesional caracterizado por una finalización inferior a 100 ms, liquidez institucional y una eficiencia de capital sin igual.

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