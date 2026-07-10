(Información remitida por la empresa firmante)

-AFX supera los 1.100 millones de dólares en volumen total de operaciones, lo que pone de manifiesto la eficiencia del capital en los derivados en cadena

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 10 de julio de 2026/PRNewswire/ -- AFX, una plataforma soberana L1 de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados, anunció hoy un hito operativo trascendental: superar los 1.100 millones de dólares en volumen de negociación acumulado durante su período inicial de funcionamiento. Este rápido crecimiento se sustenta en más de 8,6 millones de operaciones, lo que posiciona a AFX como una de las plataformas de derivados descentralizados de mayor crecimiento en el panorama Web3 de 2026.

La característica más distintiva del crecimiento de AFX es su superior eficiencia de capital. Mientras que muchos protocolos descentralizados dependen de un volumen total bloqueado (TVL) masivo para atraer operaciones, AFX ha alcanzado su hito de 1.100 millones de dólares con un TVL reducido de aproximadamente 23,4 millones de dólares. Esta excepcional relación volumen/TVL subraya la avanzada arquitectura de liquidez de la plataforma y su atractivo para los operadores profesionales de alta frecuencia que exigen libros de órdenes profundos y una ejecución inferior a 100 ms sin las fricciones de los sistemas DeFi tradicionales.

"Alcanzar los 1.100 millones de dólares en volumen tan rápidamente valida nuestra visión de una infraestructura financiera de alta velocidad y centrada en la comunidad", afirmó Ken C, director de crecimiento de AFX. "AFX no es solo otro DEX; es una demostración de cómo la liquidez de nivel institucional puede prosperar en un entorno soberano y totalmente descentralizado. Al asignar el 65 % del suministro de tokens a la comunidad, garantizamos que el valor generado por este motor de alto rendimiento se devuelva a los desarrolladores y operadores que lo impulsan".

Actualmente, AFX se encuentra en plena campaña del programa de recompensas de la temporada 1, que ofrece un fondo semanal de 475.000 puntos para incentivar a los proveedores de liquidez y a los participantes del gremio. LP Vaults (ALP) de la plataforma siguen ofreciendo un rendimiento sólido, con un APY aproximado del 11 % derivado directamente de las comisiones reales del protocolo. A medida que AFX continúa expandiendo sus 39 mercados listados, incluidos los líderes en criptomonedas y los activos sintéticos de TradFi, el protocolo mantiene su compromiso de cerrar la brecha entre el rendimiento centralizado y la soberanía descentralizada.

Acerca de AFX

AFX es una plataforma L1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rápida ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la cadena de bloques, AFX ofrece un entorno Perp DEX de nivel profesional, caracterizado por una finalización inferior a 100 ms, liquidez institucional y una eficiencia de capital sin igual.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.

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