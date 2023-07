(Información remitida por la empresa firmante)

- AGC Si-Tech aumentará la capacidad de producción de RESIFA(TM) SUNSPHERE(TM), material de sílice cosmético elaborado a partir de fuentes naturales

TOKIO, 14 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- -Respondiendo a la creciente demanda de alternativas a los microplásticos-

AGC Inc., un fabricante líder mundial de vidrio, productos químicos y materiales de alta tecnología con sede en Tokio, ha anunciado que su filial al 100 % AGC Si-Tech Co., Ltd., con sede en el distrito de Wakamatsu, ciudad de Kitakyushu, aumentará su capacidad de producción de RESIFA (TM) SUNSPHERE (TM), un producto de sílice que es un material cosmético ecológico elaborado a partir de fuentes naturales. En la planta Wakamatsu de la compañía en el distrito, se implementará la expansión de las instalaciones para aumentar la capacidad de producción en aproximadamente un 50 % desde el nivel actual. Las operaciones están programadas para comenzar en el segundo trimestre de 2025.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O1-fb9bx98Y

Sede de AGC Si-Tech: https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O2-R78coU9q

SUNSPHERE (TM), polvo de sílice esférico sin aglomerados: https://kyodonewsprwire.jp/img/202307107014-O3-471v2vb7

RESIFA(TM) SUNSPHERE(TM) es un material cosmético hecho de sílice natural procesada en forma esférica mediante el proceso de fabricación exclusivo de la empresa. El producto ha sido utilizado por fabricantes de cosméticos en todo el mundo desde su lanzamiento en 1990. Es muy apreciado por su capacidad para agregar varias funciones a los cosméticos, incluida una adherencia mejorada, efectos de difuminado como en arrugas y manchas debido a su función de dispersión de luz y brindando una sensación de ligereza y suavidad a los cosméticos, así como el suministro estable de productos de sílice de alta calidad entregados durante muchos años.

Se espera que el mercado global de cosméticos crezca más del 4 % por año*, impulsado por el crecimiento de la población y la creciente conciencia sobre el cuidado de la piel. En los últimos años, la creciente preocupación por el ecosistema marino ha provocado un número cada vez mayor de consultas sobre SUNSPHERE(TM), un material cosmético de origen natural y muy seguro, como alternativa ecológica a los microplásticos. AGC Si-Tech ha decidido aumentar la capacidad de SUNSPHERE(TM) para hacer frente a esta fuerte demanda. La Compañía también está considerando una mayor expansión en el futuro.

*Basado en estimaciones del Grupo AGC

El Grupo AGC se ha marcado como una de las estrategias clave de su plan de gestión a medio plazo, "AGC plus-2023", "promover la gestión de la sostenibilidad", y se compromete a contribuir a la solución de problemas sociales a través de la innovación de materiales. El Grupo seguirá contribuyendo a lograr un medio ambiente global sostenible a través de la expansión de productos de sílice que ayudan a reducir el riesgo ambiental.

ReferenciaPara obtener más información sobre SUNSPHERE (TM), visite: http://www.agc-sitech.com/en/product/sunsphere.html

