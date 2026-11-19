(Información remitida por la empresa firmante)

El primer Acuerdo Virtual de Compra de Energía de AGCO incorpora nueva electricidad renovable a la red española, al tiempo que los terrenos que rodean los paneles se mantienen destinados a uso agrícola.

OLMEDO, España, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO) ha anunciado hoy que el Proyecto Olmedo, la instalación solar que constituye el eje de su primer Acuerdo Virtual de Compra de Energía (VPPA), ya está generando electricidad y vertiéndola a la red eléctrica española. BRUC, uno de los mayores grupos de energía renovable de España, ha construido esta nueva planta solar en la provincia de Valladolid, situada en el noroeste del país.

Este hito se produce tras el anuncio realizado por AGCO en septiembre de 2025 sobre un acuerdo virtual de compra de energía (VPPA) a 10 años con BRUC. Los dos proyectos solares de la instalación, denominados Los Silos y Los Graneros, abarcan aproximadamente 300 hectáreas, y cuentan con cerca de 150.000 paneles solares. Se estima que la parte de la producción anual de la instalación que corresponde a AGCO será de aproximadamente 150 gigavatios-hora (GWh) de electricidad renovable al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de unos 40.000 hogares europeos, según datos de Eurostat.

"El proyecto Olmedo proporciona a AGCO una certidumbre de precios a largo plazo para la mayor parte del coste de los certificados de electricidad en Europa", afirmó Tim Millwood, vicepresidente sénior y director de la cadena de suministro. "En unos mercados energéticos volátiles, garantizar esta estabilidad durante 10 años refuerza la resiliencia de nuestra cadena de suministro, al tiempo que impulsa la generación de energía renovable".

Un VPPA permite a una empresa apoyar nuevos proyectos de energía renovable sin necesidad de recibir directamente la electricidad que estos generan. Dado que el acuerdo de AGCO ha facilitado la construcción de una instalación totalmente nueva, se añade capacidad renovable a la red en lugar de recurrir a fuentes ya existentes; un principio que se conoce como "adicionalidad". Asimismo, el acuerdo contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2 de AGCO derivadas de la electricidad adquirida en la región de Europa y Oriente Medio (EME) y respalda su compromiso de reducir las emisiones absolutas de alcance 1 y 2 en un 55 % para 2033, tomando como referencia el año 2022.

"La adicionalidad es lo que hace que este acuerdo sea verdaderamente significativo", afirmó Roger Batkin, vicepresidente sénior de Asuntos Corporativos, asesor jurídico general y secretario corporativo. "No nos limitamos a comprar electricidad renovable que ya existía; apoyamos la construcción de un proyecto solar renovable totalmente nuevo. Llevar a cabo este proyecto requirió más de dos años de trabajo por parte de numerosos equipos, funciones y áreas de especialización dentro de AGCO, además del asesoramiento técnico de Schneider Electric y una sólida colaboración con BRUC".

En consonancia con la estrategia "El agricultor, lo primero" de AGCO, el proyecto Olmedo apoya a los agricultores locales para que diversifiquen aún más el uso de sus tierras mediante el arrendamiento de terrenos para el proyecto; al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad de que el ganado paste entre los paneles, lo que permite controlar la vegetación sin necesidad de recurrir a maquinaria.

Los directivos de AGCO y BRUC, acompañados por representantes de la comunidad local José Emilio Escudero García, alcalde de Bocigas, y Ursino Vara Pérez, alcalde de Almenara de Adaja, conmemoraron este hito con una ceremonia de corte de cinta en las instalaciones durante el mes de noviembre. En la página de YouTube se pueden encontrar más fotografías y grabaciones realizadas con drones sobre el "Proyecto Olmedo" y la ceremonia de corte de cinta.

Para obtener más detalles sobre las iniciativas de sostenibilidad de AGCO, visite la página web de sostenibilidad de la empresa y consulte el Informe de Sostenibilidad 2025. Para más información sobre BRUC, visite el sitio web de la empresa en brucenergy.com.

Preguntas frecuentes

Acerca de AGCOAGCO (NYSE: AGCO) es un líder mundial en maquinaria agrícola y tecnologías de agricultura de precisión. Impulsada por una estrategia centrada en el agricultor, AGCO genera valor a través de sus marcas líderes y diferenciadas: Fendt™, Massey Ferguson™, PTx™ y Valtra™. Los equipos de alto rendimiento y las soluciones agrícolas inteligentes de AGCO que incluyen tecnologías de modernización compatibles con diversas marcas y sistemas autónomos permiten a los agricultores aumentar su productividad mientras contribuyen a alimentar al mundo de manera sostenible. Para obtener más información, visite www.agcocorp.com.

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