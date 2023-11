La Agencia Europea del Medicamento valida la solicitud de autorización de comercialización presentada por los Laboratori

BRAFTOVI® (encorafenib) + MEKTOVI® (binimetinib) muestran un beneficio clínico significativo en pacientes adultos con CPNM avanzado con mutación BRAF V600 .

La solicitud se fundamenta en los resultados del estudio PHAROS, 1 que demostró una tasa de respuesta objetiva del 75% en pacientes sin tratamiento previo y del 46% en pacientes con tratamiento previo.

Si se aprueba, la nueva indicación de BRAFTOVI ® (encorafenib) + MEKTOVI ® (binimetinib) será una nueva opción de tratamiento potencial para los pacientes adultos con CPNM avanzado con mutación BRAFV600.

CASTRES, Francia, 3 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Pierre Fabre Laboratories ha anunciado hoy que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aprobado la presentación de BRAFTOVI® (encorafenib) + MEKTOVI® (binimetinib) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutación BRAFV600, con o sin tratamiento previo.

La solicitud se fundamenta en los resultados del estudio de registro PHAROS,1 que, según una revisión independiente, demostró una tasa de respuesta objetiva (RO) del 75% en pacientes sin tratamiento, con un 59% que mantuvieron la respuesta durante al menos 12 meses, y del 46% en pacientes con tratamiento previo.1

"El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo,2 y actualmente existen limitadas opciones eficaces de tratamiento para pacientes con CPNM avanzado con mutación BRAFV600-. Eric Ducournau, Director Ejecutivo de Pierre Fabre Laboratories: "Con nuestro enfoque estratégico en el cáncer de pulmón y la medicina de precisión oncológica, esta presen un cambio clínicamente significativo a las poblaciones de pacientes oncológicos con grandes necesidades no cubiertas un cambio clínicamente significativo".

El ensayo de fase 2 PHAROS1 demostró que una dosis diaria de 450 mg de BRAFTOVI® y dos dosis diarias de 45 mg de MEKTOVI®1 proporcionaron un beneficio clínico significativo para estos pacientes con una tasa de respuesta objetiva (RO) del 75% (IC 95%: 62, 85) en pacientes sin tratamiento previo (n=59), y el 59% de ellos mantuvieron una respuesta durante al menos 12 meses. Para los pacientes que habían recibido tratamiento previo (n=39), la RO fue del 46% (IC 95%: 30, 63), y un 33% la respuesta durante al menos 12 meses. La media de la supervivencia libre de progresión (SLP) no se alcanzó en el momento del corte de los datos para el grupo sin tratamiento (IC del 95%: 15.7, NE) y 9,3 meses (IC 95%: 6.2, NE) para el grupo con tratamiento previo. La media de la supervivencia global (SG) no se alcanzó para ninguno de los subgrupos en el momento del corte de los datos. Los efectos adversos relacionados con el tratamiento más frecuentes observados en el ensayo PHAROS fueron náuseas (50%), diarrea (43%), fatiga (32%) y vómitos (29%).

Estos hallazgos se publicaron simultáneamente en la revista Journal of Clinical Oncology y se presentaron durante el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) del 4 de junio de 2023.1

BRAFTOVI® + MEKTOVI® están aprobados actualmente en Europa para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no resecable o metastásico con una mutación BRAFV600.3,4 También está aprobado en Europa BRAFTOVI® en combinación con cetuximab para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con una mutación BRAFV600E con terapia sistémica previa.3

Acerca de PHAROS

PHAROS (NCT03915951) es un estudio en curso, abierto, multicéntrico y no aleatorizado de fase 2 para determinar la eficacia y seguridad de BRAFTOVI® + MEKTOVI® en 98 pacientes con CPNM metastásico con mutación BRAFV600E. Las mutaciones se identificaron mediante secuenciación de nueva generación o pruebas de reacción en cadena de la polimerasa realizadas en el laboratorio local del paciente. El criterio de valoración primario es la RO confirmada según RECIST v1.1, mediante revisión radiológica independiente (RRI); los objetivos secundarios incluyen objetivos de eficacia adicionales, como la duración de la respuesta (DR), la SLP y la SG, así como la seguridad. El ensayo se lleva a cabo en 56 centros de: Italia, Países Bajos, Corea del Sur, España y Estados Unidos.

El ensayo PHAROS está patrocinado por Pfizer Inc. y se lleva a cabo con el apoyo de Pierre Fabre Laboratories.

Acerca del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutación BRAF

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en el mundo.2 El CPNM representa aproximadamente el 80-85% de todos los cánceres de pulmón.5

Algunos cánceres de pulmón se deben a anomalías genéticas adquiridas, como la mutación BRAF. El uso de biomarcadores para identificar el tipo concreto de tumor de una persona permite personalizar y hacer más eficaz el tratamiento, ya que la composición molecular del cáncer suele determinar la respuesta a las distintas terapias.

Las mutaciones BRAF se dan en aproximadamente el 3-5% de los casos de CPNM.1 Estimula el crecimiento y la proliferación de las células tumorales mediante la alteración de la vía de señalización de la MAP quinasa (MAPK). La acción sobre los componentes de esta vía podría inhibir el crecimiento tumoral incontrolado y la proliferación causada por las mutaciones BRAF.1,6

La medicina de precisión se está desarrollando cada vez más para pacientes con CPNM con cambios genéticos, como mutaciones BRAF, que pueden detectarse mediante pruebas de biomarcadores.7,8 Los avances en la terapia dirigida y el uso más generalizado de las pruebas de biomarcadores se han asociado a mejoras significativas en la mortalidad por CPNM a nivel poblacional en los últimos años.9

Acerca de BRAFTOVI® + MEKTOVI®

BRAFTOVI® (encorafenib) es un inhibidor oral de la quinasa BRAF de molécula pequeña y MEKTOVI® (binimetinib) es un inhibidor oral de MEK de molécula pequeña, ambos contra proteínas clave de la vía de señalización MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Se ha demostrado que la activación incontrolada de esta vía se produce en muchos tipos de cáncer, como el melanoma, el CCR y el CPNM.1

En 2018, la Comisión Europea (CE) aprobó BRAFTOVI® + MEKTOVI® para pacientes adultos con melanoma irresecable o metastásico con una mutaciónBRAFV600. La aprobación se fundamentó en los resultados del ensayo aleatorizado, activo-controlado, abierto y multicéntrico de fase 3 COLUMBUS.

En 2020, BRAFTOVI® fue aprobado por la CE, en combinación con cetuximab, para el tratamiento de adultos con CCR metastásico con una mutación BRAFV600E. La aprobación se fundamentó en los resultados del ensayo aleatorizado, activo-controlado, abierto y multicéntrico de fase 3 BEACON CRC.

Pfizer tiene derechos exclusivos para comercializar BRAFTOVI® y MEKTOVI® en los EE.UU., Canadá y todos los países de las regiones de América Latina, África y Oriente Medio. Ono Pharmaceutical Co., Ltd. tiene derechos exclusivos para comercializar ambos productos en Japón y Corea del Sur, Medison tiene derechos exclusivos en Israel, y Pierre Fabre Laboratories en todos los demás países, incluidos Europa y Asia-Pacífico.

La información completa sobre el producto y la seguridad para el uso de BRAFTOVI® y MEKTOVI® figuran en el Resumen de las Características del Producto (RCP), publicado en el Informe Público Europeo de Evaluación (EPAR) y disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. El Resumen de las Características del Producto puede consultarse en: https://www.ema.europa.eu/en

Acerca de Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories es una empresa médica y de cuidados líder francesa con 4 décadas de experiencia en innovación, desarrollo, fabricación y comercialización en el sector de la oncología. La empresa dedicó cerca del 80 % de su gasto en I+D a la oncología en 2022 y recientemente ha declarado las terapias dirigidas como su principal prioridad en I+D. Su actual cartera comercial en oncología abarca los cánceres colorrectal, de mama y de pulmón, el melanoma, la hematología y afecciones cutáneas precancerosas como la queratosis actínica.

En 2022, Pierre Fabre Laboratories facturó 2700 millones de euros, el 69 % de los cuales procedieron de ventas internacionales en 120 países. Establecido en el suroeste de Francia desde su creación en 1962, el Grupo fabrica más del 90 % de sus productos en Francia y emplea a unas 9600 personas en todo el mundo. La compañía pertenece en un 86 % a la Fundación Pierre Fabre, una fundación de interés público reconocida por el gobierno, y en segundo lugar por sus propios empleados a través de un plan internacional de acciones para empleados. La política de sostenibilidad de Pierre Fabre Laboratories ha sido evaluada por el organismo de certificación AFNOR en el nivel "Ejemplar" de su etiqueta RSE (norma ISO 26 000 para el desarrollo sostenible).

Puede encontrar más información sobre Pierre Fabre Laboratories en www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.

