La agencia Let’s Be Influenced arrasa con sus influencers en el festival de Coachella - Let's Be Group

Madrid, 16 de abril de 2025.-

Let’s Be Influenced, una de las principales agencias de representación de influencers en España, ha sido la encargada de que varios influencers reconocidas en el panorama nacional arrasen en Coachella 2025, uno de los festivales de música internacionales más famosos celebrado en California. Celebridades del calibre como Kylie Jenner, Hailey Bieber o Eiza González son recurrentes asistentes a dicho evento. Ahora han sido los creadores de contenido quienes han cruzado el charco para disfrutar de los conciertos, además de deslumbrar looks inspiradores o creativos, gracias a la organización, así como el apoyo de la agencia.

Let’s Be Influenced, que ha experimentado un notable crecimiento, ahora se ha consolidado como Lets Be Group, ha demostrado una vez más su gran presencia en los eventos internacionales, habiendo estado previamente en aquellos más especializados en la moda, como la Fashion Week de Nueva York, París y Milán, o de carácter cinematográfico, como el Festival de Cannes. Ahora, un año más, nuestros influencers no han dudado en asistir al festival de Coachella, donde la música y la fashion se unen.

Entre los influencers que asistieron, destacaron Tatiana Kaer, quien se decantó por un look casual, pero rompedor al estilo 2000, de Bershka con crop top blanco junto con minifalda denim con accesorios western, como es un cinturón con hebilla maximalista y botines cowboy en negro; Sara Fructuoso se convirtió en toda una hada con un estilismo fantasía confeccionado con materiales fluidos, así como semitransparentes con colores rosados de Alineo Studio. Además, Astrid Millán no ha dudado en reflejar la esencia del festival con un vestido bohemio en negro de Jekyll N’Hyde con complementos cowboy con sombrero, cinturón para enfatizar la silueta de Zara y botines con flecos de Bershka.

Sara Álvarez se sumó a la tendencia denim con un top de flecos, chaqueta al tono y bolso de Karl Lagerfeld combinado con boxers de estampado animal con lentejuelas de Handover junto con botas de Stradivarius; Tania Deniz con vestido de red metalizado de Pinko con chaleco y bolso de Karl Lagerfeld y botas cowboy en plateado de Pretty Little Things. Noemi Hopper con las tendencias de primavera-verano 2025 más revolucionarias, como es el total look denim de top y vaqueros anchos de Super down, así como el pañuelo al estilo años 50 de Barzaga y gafas de sol de Ryan Simkhai.

Paco Abreu no se olvidó de su toque andaluz con un traje de corte de Tomar Artesanía junto con un sombrero cordobés: JC Nano se convirtió en todo un cañero con camiseta de Diesel, pantalones de efecto piel en Mocha Mousse de Scuffers, botas de Dr. Martens y bolso y cinturón de animal print y gafas de sol de Bershka.

Todas las joyas de los looks de nuestros influencers son de la firma Time Road.

La CEO y fundadora de Let’s Be Influenced, María Majón, también ha estado presente en el evento, mostrando el creciente éxito de la agencia en su camino hacia la consolidación internacional. Las fotos de estos momentos fueron capturadas por el fotógrafo Miguel Román.

