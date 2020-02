COMUNICADO: La agencia de SEO RubénSantaella.es enumera qué modelos de negocio deberían realizar SEO y cuáles no

Publicado 06/02/2020 15:48:44 CET

La agencia de SEO en Málaga, RubénSantaella.es, con casi una década de trayectoria a sus pies, es una de las agencias de SEO decana en la ciudad malagueña, especializada en posicionamiento local y nacional de empresas en Google

La agencia de SEO en Málaga, RubénSantaella.es, con casi una década de trayectoria a sus pies, es una de las agencias de SEO decana en la ciudad malagueña, especializada en posicionamiento local y nacional de empresas en Google. El secreto de su éxito es ofrecen un servicio muy personal y cercano, solo trabajan con un número muy limitado de clientes a la vez, nunca trabajan con dos empresas que realicen la misma actividad en la misma localidad y solo aceptan proyectos que pueden llevar al éxito.

Según RubénSantaella.es , "decir “no” a un proyecto inviable, es mucho más rentable a la larga que aceptar todos los proyectos sea cual sea su naturaleza y arruinar de paso a los clientes y tu reputación. Hay algunos modelos de negocio, que por su idiosincrasia están abocado a fracasar en SEO, al igual que otros, encuentran en esta técnica de marketing, la solución perfecta a sus problemas de visibilidad y ventas". Basada en la experiencia, estos son los modelos de negocio que deberían hacer SEO sí o sí.

Empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas o páginas web

Las empresas de desarrollo de páginas web, programas de gestión para pymes, desarrollo de aplicaciones móviles, etc. encuentran en el SEO la vía perfecta para dar a conocer sus productos. Generalmente son productos virtuales, por lo que no requieren tiendas físicas y su geolocalización se expande a todo el territorio nacional e incluso al extranjero.

Empresas que trabajen en el sector tecnológico

Las empresas de comunicaciones: centralitas virtuales, telefonía IP, etc. son claras candidatas. Al igual que las empresas anteriores, venden un producto digital, que no requiere de un escaparate. También las empresas que trabajan con energías renovables sobre todo en zonas soleadas y con viento como la Costa del Sol o Cádiz, las empresas instaladoras de paneles solares en Málaga o las empresas especializadas en energía eólica en Cádiz, etc. Son empresas que venden servicios muy concretos, con un alto valor económico y una gran especialización. Perfectas para trabajar en el SEO de sus páginas web.

Negocios locales especializados

Estas empresas resultan especialmente fáciles de posicionar según RubénSantaella.es. No se refiere a negocios que venden un producto o servicio de bajo coste y mucha demanda, estas deberían buscar a sus clientes en SEM o en redes sociales; tales como zapaterías, peluqueros, floristerías, etc. Se está hablando de profesionales dentro de una ciudad concreta; como por ejemplo arquitectos en Marbella, dentista en Torremolinos, ginecólogo en Ronda, abogados para divorcios en Málaga, funeraria en Benalmádena, fisioterapia con ondas de choque en Málaga, etc.

Centro de Estudios o Formación

Las academias de estudios especializados, los cursos de verano, los centros de estudios para pruebas concretas como oposiciones o administración e incluso las proposiciones de más alto nivel como Universidad públicas o privadas con doctorados o másteres, como el demandado en los último tiempo máster en Big Data,…

Servicios Jurídicos y Financieros

Por último están las empresas que ofrecen servicios financieros y/o jurídicos. Estas empresas suelen ofrecer un servicio con un alto coste, que requiere una gran profesionalidad, por lo que sus clientes potencias realizan muchas búsquedas en Google y comparan reseñas, comentarios, testimonios, etc., antes de decidirse, empresas especializadas en préstamos personales en Marbella, subastas judiciales en Málaga o abogados para accidentes de tráfico, son muy buscados en Internet.

Para finalizar y de forma rápida, RubénSantaella.es enumera las empresas que no deberían realizar SEO y que tienen que buscar a sus clientes potenciales a través de otros canales:

Empresas que ofrecen servicios muy urgentes. El SEO requiere un tiempo de proceso y decisión por parte de los usuarios, por los que servicios como cerrajeros o reparaciones de averías en casa, deben buscar canales como con el SEM.

Como se habló anteriormente, negocios locales que ofrecen un producto o servicio en tienda física de bajo coste, pero con mucha demanda. El SEO nunca se podrá amortizar. Se habla de zapaterías, floristerías, peluquerías, etc.

Empresas que quieran empezar desde ceros en mercados con mucha competencia. El esfuerzo SEO a realizar será tan grande y llevará tanto tiempo que la mayoría de las veces no va a merecer la pena. Los ejemplos son inmobiliarias en Marbella, hoteles en la costa del sol, restaurante en Málaga, etc.

Por último, la mayoría de las tiendas online. Aunque es posible empezar desde cero con una tienda online y llevarla al éxito, hay que estudiar muy bien las opciones y posibilidades antes de tirarse al barro con un eCommerce. Si se trata de competir con Amazon, Carrefour, Inditex, PC Componentes o con otros mucho menos conocidos pero consolidados con años de trayectoria y decenas de personas trabajando a diario en su contenido y su marketing, "vamos a estrellarnos de cabeza después de perder miles de euros".

Esto no quiere decir que no se pueda posicionar una tienda online en los primeros resultados de las búsquedas de Google, pero tiene que ser negocios que ofrecen algo nuevo que no se encuentre en los grandes, diferente, exclusivo, único. Negocios que ofrecen trato humano, servicio de chat, whatsapp, teléfono directo. Algunos ejemplos: tienda de complementos para novias con pamelas y tocados a medida, tiendas especializadas en letras de corcho para bodas, tiendas especializadas en cosmética ecológica, librerías online especializadas en libros recomendados o tiendas de numismática online.

Contacto

Nombre contacto: Rubén Santaella (RubénSantaealla.es)

Descripción contacto: Diseño y posicionamiento de páginas web

Teléfono de contacto: 615 33 69 60