Agendia celebra el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama con Arte Digital

IRVINE, California, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Para celebrar el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, Agendia, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935503-1&h=3734425752&u...]., un líder mundial en oncología de precisión para el cáncer de mama, se enorgullece de presentar la campaña I AM HERE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935503-1&h=1793729958&u...] una colección de ilustraciones e historias que capturan el viaje increíblemente personal de un diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. I AM HERE es una serie de retratos de la reconocida artista visual Andrea Caceres [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2935503-1&h=1356459172&u...] que ilustra la esencia de aquellas que han sido tocadas por el cáncer de mama, mostrando un momento elegido que ejemplifica las razones por las que están aquí.

"Sabemos que un mes al año no es suficiente para reconocer la vulnerabilidad, el valor, la gracia y la resiliencia que exhiben las pacientes de cáncer de mama, las sobrevivientes y sus familias y equipos de atención todos los días", dijo Mark Straley, consejero delegado de Agendia. "Nos sentimos honrados de asociarnos con Andrea y no podemos esperar a ver su interpretación de las increíbles experiencias e inspiraciones que las personas de nuestra comunidad tienen que compartir."

Agendia está emprendiendo una mirada de meses más allá de la mamografía para mostrar la fuerza, la complejidad y la comunidad detrás de cada diagnóstico. Las pacientes con cáncer de mama y toda la diversidad de la comunidad de cuidado del cáncer de mama están invitados a compartir sus historias a través de una foto que ilustra la razón por la que están aquí hoy, con una breve explicación para iluminar aún más la importancia de su momento seleccionado en el tiempo.

"Desde mi propio diagnóstico de cáncer de mama hace varios años, que siguió a los propios diagnósticos de mi madre y hermana, he sido bendecida para convertirme en una defensora del cáncer de mama", dijo LaTonya Davis, una sobreviviente de cáncer de mama, presentadora del próximo podcast The Breast Talk Ever, y una de las primeras en tener su historia ilustrada por Andrea para I AM HERE. "Espero asegurarme de que otras mujeres conozcan mi historia y puedan usarla a su favor. Si mi raza, como yo la llamo, puede dar a otra persona la información que necesita para hacer las preguntas correctas, ese poder que se lleva a cabo a través de ellos continuará haciendo olas mucho más allá de mi propio viaje."

Un viaje oncológico comienza en el diagnóstico y se convierte en un compañero constante, redefiniendo el pasado, presente y futuro del paciente. En esta serie, se proporciona una plataforma para honrar la complejidad, los inspiradores "por qués" y los regalos, pruebas y victorias diarias que los pacientes, los equipos de atención médica y las familias experimentan mientras caminan juntos.

"Me encanta ilustrar a las mujeres y compartir historias sobre su cultura, su historia y quiénes son realmente", dijo la artista Andrea Caceres. "Para mí las mujeres de esta serie representan más que una enfermedad: son madres, hijas, hermanas, personas con pasión y ganas de vida. 'I AM HERE', para mí, refleja lo multifacéticas y resistentes que son estas mujeres, me siento muy honrada de representarlas a través de mi arte."

La colección siempre cambiante de historias e ilustraciones se puede encontrar en www.agendia.com/i-am-here. Agendia anima a todas las que han sido tocadas por el cáncer de mama a enviar sus historias al portal, y a seguir en las redes sociales el hashtag #IAMHERE.

Agendia está profundamente comprometida con toda la amplitud de la comunidad de cáncer de mama, y tiene como objetivo armar a las pacientes y sus sistemas de apoyo con la fuerte ciencia que necesitan para tomar decisiones de tratamiento informadas y de tamaño adecuado.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa de oncología de precisión con sede en Irvine, California, comprometida con proporcionar a los pacientes con cáncer de mama y a sus médicos la información necesaria para la mejor toma de decisiones a lo largo de todo el tratamiento. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, respaldadas por los más altos niveles de evidencia clínica y real. MammaPrint®, el ensayo de recurrencia de cáncer de mama con 70 genes, y BluePrint®, el ensayo de subtipificación molecular de 80 genes, proporciona un perfil genómico completo y los datos que los médicos necesitan para tomar decisiones más informadas en los entornos de tratamiento pre y postoperatorio. Mediante el desarrollo de nuevas pruebas genómicas basadas en la evidencia y la realización de investigaciones innovadoras mientras se construye un arsenal de datos que ayudarán a tratar el cáncer, Agendia tiene como objetivo mejorar los resultados de los pacientes y apoyar las necesidades clínicas en evolución de los pacientes con cáncer de mama y sus médicos en cada paso del camino, desde el diagnóstico inicial a la eliminación cáncer.

