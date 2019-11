COMUNICADO: Agendia presentará datos en SABCS 2019 sobre los beneficios de un perfil genómico exhaustivo (1)

Publicado 20/11/2019 14:56:25 CET

- Agendia presentará nuevos datos en SABCS 2019 para demostrar hasta qué punto es beneficioso realizar un perfil genómico exhaustivo en pacientes con cáncer de mama incipiente

Las evaluaciones de datos de MammaPrint® y BluePrint® incluyen un nuevo análisis de riesgo de mujeres premenopáusicas con cáncer de mama, y perspectivas sobre las características únicas entre poblaciones específicas de pacientes con cáncer de mama

IRVINE, California, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Agendia, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2647192-1&h=1136312444&u....], líder mundial en oncología de precisión para cáncer de mama, ha anunciado hoy que se han aceptado cinco resúmenes sobre datos y actualizaciones de su actual investigación clínica que evalúan las pruebas genómicas de MammaPrint® y BluePrint® para su presentación en el simposio sobre cáncer de mama 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), que tendrá lugar del 10 al 14 de diciembre de 2019 en San Antonio (Texas).

Los datos seleccionados para su presentación ofrecen nuevas perspectivas sobre las características clínicas únicas, la biología tumoral, el riesgo de recidivas y las respuestas al tratamiento entre poblaciones concretas de mujeres con cáncer de mama incipiente. Incluyen datos de un estudio en el que se evaluó el riesgo clínico de recidivas entre mujeres premenopáusicas menores de 50 años con cáncer de mama.

Otras dos presentaciones incluyen los primeros conjuntos de datos del estudio observacional prospectivo y multicéntrico en curso de Agendia para pacientes con cáncer de mama en estadios I, II y III (FLEX). Los investigadores compartirán datos de los análisis de FLEX que evalúan las características clínicas y moleculares predisponentes asociadas con la biología tumoral del cáncer de mama en mujeres afroamericanas, y una revisión clínica inicial de los perfiles moleculares y las características clínico-patológicas de los cánceres de mama incipientes en pacientes chinas.

"Estos datos nos aportan importante información sobre las características únicas de las pacientes y sus riesgos clínicos asociados que podrán ayudar a los facultativos a ofrecer planes de tratamiento personalizados a sus pacientes con cáncer de mama", explica William Audeh, licenciado en medicina y cirugía, director médico de Agendia. "Agendia sigue comprometida a avanzar el conocimiento de las comunidades científicas y médicas sobre los indicadores biológicos de cáncer de mama en poblaciones concretas de mujeres, especialmente en las que históricamente no se han representado lo suficiente en estudios clínicos, y estamos entusiasmados de compartir nueva información que podría beneficiar a estas pacientes y a los profesionales de la salud que las atienden. Dado el exhaustivo conjunto de genes estudiado por MammaPrint y BluePrint, nos encontramos en una posición única para ofrecer información clínica muy valiosa que podría mejorar el desenlace clínico de las pacientes".

A continuación, se recoge la información de los cinco resúmenes que han sido seleccionados para ser presentados con pósteres en la edición 2019 de SABCS:

Título: Racial disparities in breast cancer: Identifying predisposing clinical and molecular features associated with African American patients (Disparidades racionales en el cáncer de mama: identificación de la predisposición de características clínicas y moleculares asociadas con pacientes afroamericanas) (presentación P2-10-08) Autores: Nunes R., et al.Sesión: Epidemiología, riesgos y prevención: Aspectos éticos / racialesFecha/Hora: Jueves 12 de diciembre de 7 a 9 de la mañanaLugar: Sesión con póster 2, pabellón 1

Título: Different MammaPrint and BluePrint molecular profiles and clinical-pathological features of early stage breast cancer in Chinese patients in the United States and Hong Kong (Diferentes perfiles moleculares MammaPrint y BluePrint y las características clínico-patológicas de las fases tempranas del cáncer de mama en pacientes chinas en los Estados Unidos y Hong Kong) (presentación P2-10-15)Autores: Kwong A., et al. Sesión: Epidemiología, riesgos y prevención: Aspectos éticos / racialesFecha/Hora: Jueves 12 de diciembre de 7 a 9 de la mañanaLugar: Sesión con póster 2, pabellón 1

Título: Treatment recommendations in ER+ patients <= 50 years: Comparison of the 21-gene assay and 70-gene signature in the PROMIS study (Recomendaciones de tratamiento para pacientes de 50 años o menos en los servicios de urgencias: comparación del ensayo con 21 genes y la firma genética con 70 genes en el estudio PROMIS) (presentación P2-14-11)Autores: Tsai M., et al.Sesión: Tratamiento: Tratamiento coadyuvante - Quimioterapia coadyuvanteFecha/Hora: Jueves 12 de diciembre de 7 a 9 de la mañanaLugar: Sesión con póster 2, pabellón 1

Título: Cyclin E overexpression is associated with high risk 70 gene signature, and may indicate intrinsic resistance to CDK4/6 inhibitors (La sobreexpresión de la ciclina E está asociada a un elevado riesgo de la firma genética de 70 genes y podría ser indicadora de una resistencia intrínseca a los inhibidores de CDK4/6) (presentación P4-10-24)Autores: Mittempergher L., et alSesión: Pronóstico y factores predictivos: Sensibilidad y resistencia a tratamientos predictivos de biomarcadoresFecha/Hora: Viernes 13 de diciembre de 7 a 9 de la mañanaLugar: Sesión con póster 4, pabellón 1

Título: The FLEX real world data platform explores new gene expression profiles and investigator-initiated protocols in early stage breast cancer (La plataforma FLEX de datos reales explora nuevos perfiles de expresión génica y protocolos puestos en marcha por investigadores en fases tempranas del cáncer de mama) (presentación OT3-17-02)Presentador: Crozier, J., et al.Sesión: Predicciones de respuesta en ensayos en cursoFecha/Hora: Viernes 13 de diciembre de 5 a 7 de la tardeLugar: Sesión con póster OT3, pabellón 1

El libro completo de resúmenes SABCS 2019 está disponible en https://www.agendia.com/resources [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2647192-1&h=166467277&u=...]. Visite www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2647192-1&h=2170309256&u...] para obtener información adicional sobre Agendia.

Acerca de Agendia

Agendia es una empresa de diagnósticos moleculares comprometida con mejorar los desenlaces clínicos de las pacientes con cáncer de mama incipiente e informarles sobre el proceso. La compañía actualmente ofrece dos pruebas de perfilación genómica disponibles comercialmente, procesadas en sus instalaciones de vanguardia en Irvine (California). Agendia también ofrece un equipo de secuenciación de última generación para los laboratorios nacionales fuera de los Estados Unidos.

