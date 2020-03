COMUNICADO: De agente secreto a ícono: la Real Casa de Moneda lanza su colección James Bond con la emisión inédita de una moneda de

LONDRES, 2 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La Real Casa de Moneda ha anunciado el lanzamiento de su colección conmemorativa de monedas y lingotes de oro con el sello James Bond, previo al estreno de la vigésima quinta película sobre este personaje. La colección incluye una serie de emisiones inéditas para la Real Casa de Moneda: una moneda de oro de siete kilos, la moneda más grande y con el más alto valor nominal acuñada en su historia, que suma 1.100 años, y los primeros lingotes de oro y plata dedicados a James Bond, ostentando los títulos de todas sus películas.

Se acuñará una sola moneda de oro de siete kilos, diseñada por la artista Laura Clancy de la Real Casa de Moneda, como parte de la serie especial de la colección James Bond, misma que incluye monedas de oro de dos kilos, de oro de un kilo, y de oro y plata de cinco onzas. La diseñadora Clancy ha dado protagonismo al vehículo DB5, con su famoso número de matrícula BMT 216A y la emblemático ilustración circular del cañón de pistola.

Se ha recurrido a una combinación de métodos tradicionales y modernas técnicas de grabado para acuñar la moneda de oro de siete kilos. Se emplearon máquinas de grabado CNC para recortar cuidadosamente el diseño sobre la moneda y se aplicó una pulidora a fin de asegurarse de que el acabado alcanzara la mayor calidad posible; al final, algunas secciones del diseño se esmerilaron con láser hasta obtener un toque mate.

Además de la colección conmemorativa de monedas con el sello James Bond, la Real Casa de Moneda producirá los primeros lingotes de James Bond en el mundo, elaborados en metales preciosos y disponible en oro y plata. El fondo de cada lingote ostentará todos los títulos de las películas sobre este personaje, incluida la cinta que se estrenará este 2020: No Time to Die. Los lingotes en metales preciosos estarán a la venta a partir de mediados de marzo.

Además de estas grandes monedas, la colección Bond incluye otros tres diseños que, juntos, forman el famoso símbolo del 007. La primera de la serie muestra el perfil del clásico vehículo Bond, el Aston Martin DB5. Las otras dos, el célebre auto submarino de la cinta The Spy Who Loved Me y el saco formal de Bond que ha distinguido su atuendo durante décadas.

Clare Maclennan, directora de la División de Monedas Conmemorativas de la Real Casa de Moneda, comentó: "James Bond es un ícono internacional que ha cautivado la imaginación del público por generaciones. Estamos felices de develar nuestra colección conmemorativa de James Bond para celebrar el estreno de la vigésima quinta película con este personaje, No Time to Die. La colección James Bond celebra todo aquello que es sinónimo del espía británico por antonomasia y también incluye una emisión inédita para la Real Casa de Moneda: la moneda de oro de siete kilos".

Las tres monedas están disponibles en varias ediciones que van de una versión brillante y sin circular hasta monedas en metales preciosos, oro y plata de ley. Además, las ediciones denominadas de innovación inspirada incluyen un micro texto con los títulos de las 25 películas, que pueden leerse con lupa.

El museo The Royal Mint Experience, en Gales del Sur, inaugurará la exposición 'Currency Undercover' (Monedas encubiertas), que detalla el uso del oro, los soberanos y otras divisas de todo el mundo en operaciones encubiertas a lo largo de la historia. La exposición incluye el maletín empleado para transportar soberanos en la película de James Bond 'From Russia with Love', producida en 1963.

