- Los agentes de documentos de Templafy aportan eficiencia de IA y control empresarial a la generación de documentos

NUEVA YORK, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Templafy, la plataforma de generación de documentos basada en IA, anuncia hoy el lanzamiento de su solución de agentes de documentos, disponible para todos los clientes tras un programa de vista previa privado. Los agentes de documentos incorporan IA conversacional y de agente a los flujos de trabajo documentales, lo que permite a las organizaciones crear contenido empresarial preciso, conforme a las normativas y con imagen de marca, con rapidez y escala.

Diseñados para las necesidades empresariales, los agentes de documentos ofrecen una mejora significativa en la creación de documentos, ya que no solo permiten a las organizaciones acelerar la creación de borradores, sino también orquestar documentos para generar resultados compatibles y de alta calidad, listos para el cliente. Los asistentes inteligentes con IA están diseñados para agilizar todo el proceso de generación de documentos para los usuarios finales. Los agentes están preconfigurados con las reglas y los flujos de trabajo necesarios para generar contenido estructurado y de marca, lo que garantiza que las organizaciones mantengan el control. A diferencia de otras herramientas de redacción con IA, se integra directamente con los sistemas empresariales, aplica estrictos controles de seguridad y utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para compilar materiales precisos y refinados, como propuestas, presentaciones y contratos.

Junto con el lanzamiento de los agentes de documentos, Templafy ha introducido una experiencia de usuario (UX) conversacional. Este nuevo diseño permite a los usuarios finales crear y editar documentos de forma más natural y eficiente, manteniendo el cumplimiento normativo, la coherencia de marca y el control administrativo. Esto genera documentos en formatos diseñados para Microsoft Office y garantiza que los resultados estén listos para su uso interno o presencial.

Christian Lund, co-fundador de Templafy, comentó: "Estamos viendo de primera mano el potencial que la IA ofrece a la generación de documentos empresariales, pero muchas organizaciones tienen dificultades para convertirla de la innovación en un impacto. Los agentes de documentos permiten lo que llamamos la entrega de valor de la IA en la última milla: una ruta más inteligente, rápida e intuitiva para la generación de documentos, lo que significa que las mejores prácticas ahora son el peor caso en lo que respecta a la creación de contenido empresarial. Ofrece a cada empleado la capacidad de producir documentos precisos y de alta calidad que se adaptan a las necesidades de la empresa con rapidez, a la vez que garantiza que la organización mantenga el control."

Oskar Konstantyner, CPO de Templafy, añadió: "A través de nuestro programa de vista previa privada, hemos colaborado estrechamente con clientes empresariales para garantizar que nuestra solución de agentes documentales satisfaga plenamente sus necesidades de creación de contenido empresarial. Este lanzamiento refleja cómo la IA puede mejorar significativamente la productividad empresarial, reforzando nuestro compromiso de eliminar el trabajo documental manual y permitiendo que los empleados se centren en el trabajo estratégico que genera valor."

Acerca de Templafy:

Templafy es la plataforma líder de generación de documentos basada en IA que permite a las empresas crear documentos precisos, compatibles con la normativa y con la imagen de marca, con la máxima eficiencia y control. Accesible directamente desde Microsoft 365, Google Workspace y Salesforce, Templafy simplifica los flujos de trabajo de documentos mediante la automatización y la IA, incluyendo agentes documentales, para reducir el riesgo y aumentar los ingresos en los documentos más importantes.

Fundada en 2014, Templafy es una organización global con oficinas en Europa y Estados Unidos. Con la confianza de líderes del sector como KPMG y BDO, Templafy ahorra a los equipos más del 30 % del tiempo que suelen dedicar a trabajos repetitivos como propuestas, cartas de compromiso e informes de auditoría, para que puedan centrarse en tareas que generan ingresos.

Únase a los más de 4 millones de usuarios en todo el mundo que confían en Templafy para acelerar la creación de contenido empresarial con IA.

Para más información: Lucy Westman, directora de comunicaciones globales, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

