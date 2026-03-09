Agentes virtuales de voz para cobranzas; más contacto, más acuerdos y menos fricción - Recordia

Madrid, 09 de marzo 2026.- La gestión de cobranzas en Colombia está entrando en una fase en la que la escalabilidad ya no se resuelve con más llamadas, sino con mejores conversaciones. En muchas carteras, el reto aparece cuando los números no contestan, se detecta fatiga por contacto repetido y el equipo debe priorizar sin perder trazabilidad. Además, la operación suele convivir con clientes que piden reprogramar por fechas de nómina, con datos que cambian y con exigencias crecientes de control interno. En ese escenario, la automatización conversacional deja de ser un concepto y se convierte en una herramienta táctica para elevar la contactabilidad y optimizar la gestión. En ese marco, Recordia impulsa en Colombia una propuesta de agentes virtuales de voz con inteligencia artificial para cobranzas, orientada a colaborar con los equipos humanos y a ejecutar campañas salientes y atender interacciones entrantes con diálogos naturales, personalizados y medibles. La tecnología busca escalar la operación sin elevar los costes operativos y con foco en cumplimiento, efectividad y calidad de contacto.

Cobranzas en Colombia con priorización real y cumplimiento controlado

En el día a día colombiano, buena parte del rendimiento se define antes de la conversación, cuando se decide a quién llamar, en qué momento y con qué objetivo. Por eso, los agentes virtuales incorporan marcación automática y priorización inteligente para reducir intentos improductivos y concentrarse en perfiles con mayor probabilidad de acuerdo. Esa lógica resulta útil cuando la cartera mezcla mora temprana, promesas incumplidas y casos que necesitan un trato más cuidadoso.

También cobra relevancia la trazabilidad, porque cada interacción debe poder auditarse y explicarse. En este enfoque, la conversación queda registrada y transcrita, lo que facilita supervisión interna y ajustes de guion con base en evidencia. Además, se mantiene un control del discurso para mantener la coherencia con las políticas de cobranza y con las normas aplicables en Colombia en materia de tratamiento de datos y gestión de contacto, sin depender solo de revisiones manuales.

Acuerdos más consistentes y una experiencia menos friccional

La diferencia aparece cuando el agente virtual no se limita a “recordar” una deuda, sino que gestiona objeciones habituales y propone alternativas realistas. Si el cliente indica que puede pagar después de la quincena, el sistema puede reprogramar el compromiso y dejar el acuerdo asentado, sin alargar la llamada ni saturar el canal. Si el cliente pide un enlace para completar el pago, el agente inteligente puede guiarlo de inmediato hacia una opción segura y registrar el resultado para el seguimiento.

Con respuestas en tiempo real y adaptación del discurso según el perfil y el estado de mora, la interacción tiende a sentirse más ordenada. Además, la analítica conversacional permite identificar por qué se pierden contactos, qué objeciones dominan y qué tramos del guion funcionan mejor. Según el equipo de Recordia, “la inteligencia conversacional permite equilibrar eficiencia operativa y trato personalizado, sin saturar al equipo humano, algo fundamental en cobranzas”. Con esa apuesta, la compañía refuerza su presencia en el país y orienta su crecimiento regional hacia operaciones de voz con foco en recuperación de deuda, control y rendimiento medible.



