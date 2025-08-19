Aghanim presenta Checkout 2.0, Kinetic Framework y más para impulsar el futuro del comercio de videojuegos (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Aghanim, una organización fintech de rápido crecimiento con más de 250 centros de juegos en línea, desarrollados con su innovador Game Hub Builder, presenta la nueva generación de herramientas para impulsar la estrategia de venta directa al consumidor (DTC) para videojuegos.

LOS ANGELES, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Aghanim, la fuerza fintech detrás de la revolución directa al consumidor (DTC) de los juegos móviles ofrece los revolucionarios LiveOps Builder y Game Hub Builder, lo que supone un avance sustancial respecto a las tiendas online de bajo rendimiento. La organización fintech con sede en Los Ángeles crea sitios web comunitarios centrados en el contenido para juegos móviles en menos de un minuto y, con la ayuda de Newton™, un copiloto impulsado por GenAI, anuncia con orgullo sus nuevas ofertas:

Kinetic ™ - Un marco de desarrollo propietario diseñado para permitir una personalización y un control incomparables en la creación , el mantenimiento y la optimización continua de los centros de juegos impulsados por Aghanim.

Aghanim Checkout 2.0 - Nuestra tecnología de pago más reciente, más rápida y optimizada para la conversión, adaptada a las necesidades de los estudios de juegos y a los hábitos únicos y diversos de los jugadores, en total cumplimiento con los últimos desarrollos en la industria de los videojuegos.

Kinetic™ permite a desarrolladores y editores crear, gestionar y desarrollar experiencias web altamente inmersivas mediante una arquitectura modular y extensible única.

En el núcleo de Kinetic™ se encuentra un sistema de interfaz de usuario basado en bloques, optimizado para interfaces centradas en juegos, impulsado por un motor de diseño adaptativo que garantiza una representación responsiva en todos los dispositivos y resoluciones. Esta potente arquitectura permite la manipulación de contenido en tiempo real y la integración de lógica dinámica avanzada directamente en las estructuras del frontend, ofreciendo una interactividad de alto rendimiento basada en datos.

Kinetic™ incorpora un lenguaje de configuración semántica propio, diseñado para la legibilidad humana y la compatibilidad con inteligencia artificial. Esto permite la generación, implementación, mantenimiento y optimización automatizados de centros de juegos basados en Aghanim.

Diseñado para maximizar la expresión creativa y la precisión técnica, Kinetic™ permite una personalización detallada de cada elemento del sitio web , lo que facilita la integración de datos en tiempo real, la gestión de variables y la personalización.

Kinetic™ es la base para ofrecer centros de juegos web visualmente distintivos, tecnológicamente avanzados y operativamente ágiles, lo que permite a los creadores de juegos innovar sin concesiones.

Checkout 2.0 de Aghanim no es solo una actualización de producto, sino la culminación de una innovación incesante y un perfeccionamiento basado en datos. Desde sus inicios, Aghanim ha sido pionero en la vinculación de aplicaciones a la web para juegos móviles, generando decenas de millones de sesiones de juego en sus centros de juego. Hoy, liberamos todo el potencial de esa experiencia con Checkout 2.0, como respuesta a los últimos avances en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea relacionados con los cambios en la distribución y monetización de las aplicaciones de Apple AppStore y Google Play.

Con Checkout 2.0 de Aghanim (basado en una plataforma fintech propia), cada estudio de juegos puede:

Vincular fácilmente a los jugadores del juego a una plataforma de pago en el navegador.

a los jugadores del juego a Autenticar automáticamente a los jugadores con carritos precargados.

a los jugadores Incentivar a los jugadores a realizar compras y conecta sus datos de pago ofreciendo programas de fidelización de marca blanca y servicios de puntos de recompensa con devolución de efectivo.

a realizar compras y conecta sus datos de pago ofreciendo Compatible con tarjetas de crédito, Apple Pay, Google Pay, billeteras digitales y mucho más.

billeteras digitales y mucho más. Convertir los toques en compras más rápido que con cualquier herramienta de pago estándar y, a continuación, devolver automáticamente a los jugadores al juego.

Checkout 2.0 de Aghanim aumenta los ingresos netos de los estudios de videojuegos hasta en un 220 %, a la vez que proporciona información de marketing esencial para optimizar el retorno de la inversion de marketing (ROMI). Está totalmente integrado con nuestro LiveOps Builder™, nuestro software patentado, que permite respuestas programáticas en tiempo real al comportamiento de cada jugador, ya sea presentando una oportunidad de venta adicional tras una transacción exitosa o aprovechando un fallo (por falta de fondos) al activar automáticamente una oferta alternativa por tiempo limitado cuyo precio se basa en el saldo previsto de la cuenta del jugador.

Ya sea que Aghanim se integre en una app, se publique en una publicación de Discord, se envíe por correo electrónico, se inserte en una historia social o se escanee mediante un código QR, Aghanim's Checkout 2.0 - Payment Links conecta a los jugadores dondequiera que estén y los convierte en usuarios de pago al instante.

Aghanim Connect es la base del compromiso de Aghanim de ser una plataforma abierta y transparente que colabora activamente con colegas y líderes de todos los sectores de la industria de los videojuegos.

Conecte fácilmente más de 30 herramientas preintegradas a su stack de Aghanim: simplifique su integración, sincronice SKU, noticias y tablas de clasificación, y garantice la coherencia de los datos en sus campañas de marketing globales al vincular sus ventas DTC con plataformas como PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular, Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixely más.

Blueprints™ permite a los estudios descubrir e implementar fácilmente campañas de monetización web de operaciones en vivo, probadas en combate, activadas por jugadores que visitan las entidades impulsadas por Aghanim a nivel de usuario individual. Reacciona programáticamente al comportamiento de los jugadores al iniciar sesión en el centro de juegos. Ya sea que compren artículos virtuales, reclamen una recompensa diaria, canjeen cupones, visiten tiendas web o abandonen carritos, Aghanim permite a editores y desarrolladores mantener el control total de la experiencia del jugador y maximizar las conversiones mediante pruebas A/B y experimentación constantes, sin necesidad de conocimientos de programación.

Acerca det Aghanim:

Aghanim es una plataforma integrada de comercio, automatización de operaciones en vivo, interacción con la comunidad y pagos para juegos móviles - fundada por un equipo de exejecutivos de alto nivel de Xsolla. La organización fue pionera en soluciones de enlace de app a web y ahora ofrece la experiencia de pago de app a web más fluida del mercado, probada y optimizada con decenas de millones de puntos de datos generados por los millones de usuarios que interactúan con los centros de juegos de Aghanim, desarrollados con Kinetic™, la plataforma de personalización de sitios web patentada de la compañía.

Si bien las resoluciones de EE. UU. y Japón representan un gran avance, los desarrolladores aún se enfrentan a una diversidad de regulaciones y una aplicación inconsistente en los mercados internacionales. Aghanim es la plataforma de referencia que ofrece una solución escalable y totalmente compatible para conectar a los jugadores con centros de juegos web a escala multinacional. Empieza a crear tu propio centro de juegos al instante, aquí mismo: https://aghanim.com/

