Agile Content lanza una solución para luchar contra la piratería en plataformas de contenidos

Agile CDN Director permite a grandes telcos como Telenor Suecia bloquear hasta 60.000 solicitudes no válidas al día desde su CDN. La piratería en este sector está en aumento, de hecho, los contenidos televisivos, representan casi la mitad (48%) de todos los accesos a sitios infractores en la UE en 2022

Bilbao, 21 de marzo de 2024.- Agile Content, proveedor líder de soluciones de televisión y vídeo por Internet, ha desplegado su solución Agile CDN Director en Telenor Suecia, uno de los mayores operadores de servicios de telefonía móvil, televisión y banda ancha del país. Esta nueva adopción de producto continúa una asociación que dura ya una década, con el objetivo de impulsar la eficiencia y gestionar mejor la utilización de la red de distribución de contenidos de la marca Edgeware, filial de Agile Content.



Teniendo en cuenta el aumento de la piratería en el sector OTT, la importancia de este tipo de soluciones tecnológicas cobra cada vez mayor relevancia. De hecho, la piratería televisiva, representa casi la mitad (48%) de todos los accesos a sitios infractores en la UE en 2022 de acuerdo con un informe de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).



La arquitectura CDN de Edgeware se ha dividido durante mucho tiempo en una capa de control de sesión y una capa de entrega. El nuevo producto CDN Director de Agile Content es una evolución de la anterior e introduce nuevas funciones avanzadas, como la conmutación en tiempo real de caché o redes y una función integrada de supervisión de la calidad de la experiencia del servidor en tiempo real.



Al implantar Agile CDN Director, Telenor Suecia puede mejorar la eficacia de la prestación de sus servicios de televisión de nueva generación. Permite a la organización combinar su CDN con la CDN de su empresa hermana Telenor Norway. Telenor Suecia puede utilizar fácilmente los recursos de ambas redes y, en caso de pérdida de un sitio, habrá un sistema de redistribución entre distintos países.



Telenor Suecia puede ahora optimizar la capacidad de rendimiento máximo de su propia CDN y descargar sin problemas la capacidad de streaming, así como escalar automáticamente sus servicios utilizando la capacidad disponible en las redes de Telenor Noruega, o en una red pública cuando sea necesario. Esto significa que, sean cuales sean las demandas de cualquiera de las dos CDN, los clientes no experimentarán nunca ninguna interrupción de sus servicios.



Marielle Lind, arquitecta técnica de Telenor Sweden para los sistemas de back-end de TV, dijo sobre el Agile CDN Director: "Como responsable de la CDN de Telenor Sweden y de garantizar que nuestros clientes obtengan la calidad de experiencia que esperan en sus dispositivos, tengo una larga lista de requisitos que quiero de mi red, algunos de los cuales no podíamos cumplir. Pero con el Agile CDN Director ahora en funcionamiento, de repente mucho más es posible. Hasta ahora, no he encontrado nada que sea imposible".



Otra ventaja clave de Agile CDN Director que Telenor Suecia ha encontrado sorprendentemente eficaz es su capacidad para mantener alejados a los piratas y transmitir sólo a usuarios autorizados. Agile CDN Director proporciona una mayor visibilidad de todo lo que ocurre en la CDN en un momento dado, incluido el uso de tokens de acceso comunes que demuestran que las solicitudes de los clientes proceden del propio back-end de Telenor y no de agentes externos, incluidos piratas que intentan acceder a una red.



Esta capa de seguridad adicional protege una CDN como la red Edgeware de Telenor y garantiza que sólo los clientes válidos tengan acceso, lo que a su vez libera capacidad y, en última instancia, proporciona mejores velocidades de red para el público que ve servicios de televisión.



Agile CDN Director proporciona un nivel de seguridad completamente nuevo. "Nuestros registros muestran que hemos bloqueado entre 50.000 y 60.000 solicitudes no válidas cada día que intentaban acceder a la CDN y llegar a un servidor de streaming", comentó Marielle. "Con Agile CDN Director, es fácil identificar esas solicitudes no válidas y denegarles el acceso. Si no lo hiciéramos, la red estaría mucho más ocupada con tráfico que no debería estar allí".



"Telenor Sweden ha sido durante mucho tiempo cliente nuestro en Agile Content, creciendo significativamente con su CDN Edgeware en funcionamiento y es fantástico ver que la asociación continúa con este último despliegue de Agile CDN Director para gestionar un panorama de CDN cada vez más complicado con multi-CDNs integradas", comentó Johan Bolin, Chief Emerging Business Officer en Agile Content. "El equipo de Telenor ha visto rápidamente una larga lista de beneficios a su disposición, algunos de los cuales ni siquiera nosotros conocíamos antes de su despliegue. Así que estamos deseando devolverlas al equipo de Agile Content y proporcionar a muchos más clientes las mismas eficiencias de costes, ventajas operativas y medidas de seguridad".







