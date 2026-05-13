Agnete Kirk Kristiansen, nombrada presidenta de la Fundación LEGO

Agnete Kirk Kristiansen, presidenta de la Fundación LEGO - Fundación LEGO

(Información remitida por la empresa firmante)

Agnete Kirk Kristiansen asume la presidencia de la Fundación LEGO, marcando un nuevo paso en la implicación de la cuarta generación familiar en su misión global de apoyo a la infancia

Billund (Dinamarca), 13 de mayo.- En la reunión anual de la Fundación LEGO, el Consejo de Administración eligió a Agnete Kirk Kristiansen como presidenta del Consejo. Como miembro de cuarta generación de la familia Kirk Kristiansen, propietaria del LEGO Group, se convierte en la quinta presidenta de la Fundación desde su fundación en 1986.



Agnete Kirk Kristiansen ha sido vicepresidenta de la Fundación LEGO desde 2023 y sustituye a su hermano Thomas Kirk Kristiansen, quien deja el cargo para asumir la posición de vicepresidente. Además de su función en la Fundación LEGO, Agnete Kirk Kristiansen también ejerce como vicepresidenta de KIRKBI A/S, la sociedad holding e inversora propiedad de la familia que posee el 75 % del LEGO Group.



Como nueva presidenta, Agnete Kirk Kristiansen destacó el papel de la Fundación LEGO en la construcción de un futuro mejor para los niños de todo el mundo: "Me siento verdaderamente honrada de asumir el cargo de presidenta de la Fundación LEGO y de continuar nuestro importante trabajo para los niños. La fundación ocupa un lugar muy especial en nuestra familia y lo ha hecho desde que se estableció hace más de 40 años. Un profundo sentido de responsabilidad para marcar una diferencia positiva para los niños recorre nuestra familia y creo firmemente que cada niño debería tener la oportunidad de prosperar y crecer. Me enorgullece contribuir a esta misión y ayudar a llevarla adelante".



El cambio en la presidencia se produce un año después de que Agnete asumiera el cargo de presidenta de la fundación sin ánimo de lucro Ole Kirk's Fond. Con esta transición, la cuarta generación de la familia propietaria amplía su implicación y compromiso con la propiedad activa.



El presidente saliente, Thomas Kirk Kristiansen, dijo: "Ha sido un privilegio presidir la Fundación LEGO durante los últimos 10 años, y estoy muy contento de poder ahora traspasar el cargo a Agnete. Ella está profundamente comprometida con la misión de la Fundación LEGO, y sé que hará todo lo posible por avanzar en la causa de garantizar una infancia para todos. Durante su mandato como vicepresidenta, ha desempeñado un papel integral en la configuración de la estrategia actual de la fundación y, al asumir el cargo de presidenta, ampliamos aún más la propiedad activa y el compromiso de la familia en todo el ecosistema LEGO".



Thomas Kirk Kristiansen ha sido presidente de la Fundación LEGO desde 2016 y durante ese periodo la fundación ha comprometido subvenciones por más de 15.000 millones de coronas danesas (2.000 millones de euros) a través de organizaciones asociadas en todo el mundo para mejorar los resultados de los niños.



"Durante 40 años, la Fundación LEGO se ha centrado en retribuir y construir un mundo mejor para los niños. Somos muy conscientes de la confianza que las familias y las comunidades depositan en nosotros, y no es una responsabilidad que tomemos a la ligera. Incluso en los entornos más desafiantes, la fundación puede ayudar a poner una sonrisa en la cara de un niño, elevar a estudiantes de todas las capacidades y cambiar trayectorias de vida. Lo hacemos con la máxima sensibilidad y responsabilidad", dijo Agnete Kirk Kristiansen.



Además de salvaguardar el desarrollo y el éxito continuos del LEGO Group como copropietario, la Fundación LEGO persigue su misión filantrópica de apoyar iniciativas en educación, investigación y desarrollo infantil mediante la financiación y estrecha colaboración con organizaciones como Brac, IRC, UNICEF, Save the Children, Norwegian Refugee Council y otras.



Más cambios en el Consejo de la Fundación LEGO

Además de que Agnete y Thomas Kirk Kristiansen intercambien funciones como presidenta y vicepresidente, el Consejo de Administración de la Fundación LEGO en su reunión de mayo también eligió como miembro del Consejo a Ingrid Stange, quien aporta una amplia experiencia en filantropía, educación y liderazgo en organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, tanto Jrgen Vig Knudstorp, ex CEO del LEGO Group, como El Hadji Amadou Gueye Sy (As), ex secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, abandonaron el Consejo tras 16 y cuatro años de servicio respectivamente a la Fundación LEGO.



Thomas Kirk Kristiansen agradeció a los dos miembros salientes del Consejo su compromiso prolongado con la fundación: "Esperamos con gran interés dar la bienvenida a Ingrid, quien aporta una experiencia altamente complementaria al consejo. Al mismo tiempo, agradezco a As por aportar conocimientos y experiencia invaluables para ayudar a dar forma a nuestro trabajo. También me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a Jrgen por su dedicación inquebrantable a la fundación. Durante su extenso mandato, Jrgen ha sido fundamental en la definición de nuestra visión y estrategia sin perder nunca de vista a los niños a los que servimos".



Además, Malou Aamund, quien ha servido en el Consejo desde 2021, asumió el cargo de segunda vicepresidenta de la Fundación.



Sobre Fundación LEGO

La Fundación LEGO es una fundación corporativa danesa encargada de una participación del 25 % en el LEGO Group. La Fundación trabaja con socios en todo el mundo para apoyar las necesidades de los niños y defender la dignidad de la infancia. A través tanto de donaciones filantrópicas como de inversiones de impacto, la Fundación existe para construir las condiciones y crear el espacio para que cada niño, en cualquier lugar, pueda prosperar y crecer.



Más información sobre la Fundación LEGO en https://www.legofoundation.com/







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