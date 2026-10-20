Ágora Bienestar lleva a Lanzarote las últimas tendencias en bienestar laboral

Congreso Ágora Bienestar 2025 - Ágora Bienestar

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma participa en la 'Jornada Técnica sobre Bienestar Laboral. Transformando la Prevención de Riesgos Laborales: del análisis a la intervención' en la que se abordan herramientas para gestionar los riesgos psicosociales, el burnout y los conflictos, con especial atención al papel del personal técnico de PRL

Valencia, 20 de octubre de 2026.- Lanzarote acoge los días 22 y 23 de octubre de 2026 la Jornada Técnica sobre Bienestar Laboral: Transformando la Prevención de Riesgos Laborales: del análisis a la intervención, organizada por el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa. El encuentro reúne en Arrecife a especialistas en prevención de riesgos laborales y recursos humanos para abordar algunos de los principales desafíos de la salud laboral.



Ágora Bienestar está presente en esta cita a través de su directora, María Moreno, que interviene el jueves 22 de octubre con la ponencia 'La evolución de la PRL hacia el Bienestar Laboral: experiencias y tendencias'. Su sesión analiza cómo ha evolucionado la prevención de riesgos laborales y qué papel desempeña el cuidado de las personas en la gestión actual de las organizaciones. Según Moreno: "el bienestar laboral ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un elemento estratégico que mejora la salud de las personas, fortalece las organizaciones y contribuye a entornos de trabajo más sostenibles".



La jornada está dirigida a técnicos de prevención de riesgos laborales y a profesionales de recursos humanos que gestionan esta materia. El programa combina ponencias especializadas, experiencias prácticas y espacios de debate sobre cuestiones como el síndrome de quemarse por el trabajo, el absentismo, los riesgos psicosociales y la resolución de conflictos.



El programa lo conforman también destacados representantes de Gobierno de Canarias, Quirón Prevención, #PRLONAIR, Universidad Católica de Valencia, ICASEL, Affor Health, CMB Mediala, Ayuntamiento de Barcelona, Guaguas Municipales, Centros de Arte Cultura y Turismo, Defensa Verbal Institute, PDCA Focus, Fiscalía Provincial Santa Cruz de Tenerife, ITSS, AEPSAL, Universidad de La Laguna, Preveras, y la Asociación Española de Ergonomía.



Dos días para abordar los retos de la prevención

La programación comienza el jueves 22 de octubre en la Casa Cabildo con diferentes intervenciones centradas en la prevención y la salud laboral. Entre los asuntos que se tratan figuran los desafíos del burnout, el abordaje institucional de los riesgos psicosociales y la gestión del absentismo.



La ponencia de María Moreno, prevista durante la mañana, se enmarca en el análisis de las nuevas tendencias en prevención y su relación con la gestión de las personas. Por la tarde, la actividad se traslada al Islote de La Fermina, donde las sesiones se centrarán en la gestión de conflictos en las organizaciones. Los participantes conocerán experiencias reales y herramientas para la negociación, la prevención de riesgos psicosociales y la intervención de las jefaturas ante estas situaciones.



El viernes 23 de octubre, el programa pone el foco en los propios profesionales de la prevención de riesgos laborales. Se abordan las responsabilidades legales, la actuación de la Inspección de Trabajo, el peritaje en seguridad y salud laboral y los riesgos psicosociales que afectan a quienes trabajan en prevención. También se analizan el burnout entre estos especialistas, sus competencias profesionales y los desafíos a los que se enfrenta el sector.



Desde Ágora Bienestar, como plataforma de conocimiento y colaboración que conecta a profesionales, empresas e instituciones para impulsar la innovación y las mejores prácticas en bienestar laboral y prevención de riesgos laborales, animamos a los profesionales de la prevención de riesgos laborales y de recursos humanos a participar en estas sesiones, intercambiar experiencias y conocer distintas formas de afrontar los retos actuales del sector.



Inscripción gratuita a las jornadas

Contacto

Nombre contacto: Mónica Morales de Setién Ravina

Descripción contacto: Ágora Bienestar

Teléfono de contacto: 674888777



