Ágora y Zuplyit sellan una alianza estratégica para revolucionar la restauración organizada en España

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

La alianza entre Ágora, el TPV con mayor presencia en la restauración española, y Zuplyit, la plataforma modular más completa para pedidos digitales (App, Web, Kioscos) y fidelización, supone un paso decisivo hacia la integración total de la tecnología en las cadenas de restauración. Juntas, ambas compañías ofrecen una solución única que conecta datos, operaciones y experiencia de cliente en un mismo ecosistema, impulsando la eficiencia, la fidelización y la rentabilidad del negocio muy fácilmente

En un movimiento que marca un antes y un después en el sector de la tecnología para la hostelería en España, Ágora, el software TPV líder por número de implementaciones en el país, y Zuplyit, la plataforma de pedidos digitales y fidelización más completa del mercado, anuncian hoy una alianza estratégica sin precedentes.



Este acuerdo permitirá ofrecer al mercado una solución única, modular y escalable, diseñada específicamente para cubrir las necesidades de las cadenas de restauración más exigentes.



Gracias a esta integración, los clientes podrán acceder de forma nativa a los potentes módulos de Zuplyit, incluyendo:



• Agregador de marketplaces: gestión centralizada de pedidos de Glovo, Uber Eats y Just Eat, sin necesidad de pantallas adicionales.



• Fidelización + CRM: campañas personalizadas, automatización de marketing y control total sobre los datos de cliente.



• Kioscos de autoservicio: mejora de la experiencia del consumidor, reducción de colas y aumento del ticket medio.



"Con esta alianza, unimos la robustez y penetración de Ágora con la innovación y escalabilidad de Zuplyit", afirman Luis Miguel Manzano, Director de Ventas y Marketing de IGT Microelectronics (empresa desarrolladora de Ágora), y Armando Ávila Kramis, CEO de Zuplyit. "Es una respuesta directa a las nuevas demandas del sector: digitalización, eficiencia, fidelización real del cliente y contar sobre los datos del negocio en un solo sitio".



Esta colaboración permite a ambas compañías aumentar su competitividad, acelerar su expansión en el canal horeca organizado, y ofrecer al mercado una solución de referencia para la restauración del futuro.



Acerca de Ágora

Ágora es el software TPV líder en España por número de implementaciones, desarrollado por IGT Microelectronics. Especializado en el sector de la hostelería y restauración, ofrece una solución robusta, modular y adaptable que permite a miles de establecimientos gestionar sus operaciones de forma eficiente y escalable.



Acerca de Zuplyit

Zuplyit es una plataforma SaaS especializada en pedidos digitales, fidelización y kioscos de autoservicio para cadenas de restauración. Su tecnología permite centralizar pedidos de múltiples canales, integrar con el TPV y ofrecer una experiencia de cliente personalizada, ayudando a las marcas a crecer de forma gradual y escalable con un único proveedor.







