Delegación del Ayuntamiento de Fuente Palmera visita la planta de Don Simón de García Carrión en Huelva - AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA

- Agricultores de Fuente Palmera conocen el modelo de trabajo de García Carrión en Huelva ante su futura implantación en La Colonia

Viernes, 23 de enero de 2026.- Una delegación de Fuente Palmera, formada por más de 70 colonos y colonas entre agricultores y representantes del Ayuntamiento, ha visitado la planta de Don Simón de la empresa García Carrión en Huelva en una jornada organizada por la Cooperativa San Francisco de Borja.

El objetivo de la visita ha sido conocer de primera mano las instalaciones y el modelo de trabajo de la empresa, así como avanzar en los detalles de su proyecto que tiene previsto implantar en La Colonia de Fuente Palmera.

El grupo fue recibido por la familia García Carrión, en un encuentro que permitió recorrer las diferentes instalaciones de la planta, conocer los procesos de producción y la operativa diaria, además de mantener un intercambio directo de información con responsables de la empresa. Durante la visita, García Carrión trasladó a los asistentes su hoja de ruta para su desembarco en Fuente Palmera, así como las oportunidades que este proyecto puede representar para el sector citrícola de la zona.

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha señalado que “este es un proyecto muy ilusionante para La Colonia y para toda la comarca, porque nuestra zona tiene una gran proyección agrícola y, especialmente, en cítricos. Que una empresa de la dimensión de García Carrión apueste por Fuente Palmera abre un horizonte muy positivo para nuestros agricultores y para el futuro del campo”.

El primer edil destacó también que la implantación de la empresa puede suponer “empleo directo e indirecto, oportunidades para empresas auxiliares y un impulso decisivo para la agricultura, que es uno de los pilares económicos del municipio”.

Además, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento colaborará para facilitar el contacto con empresas de La Colonia que, de una manera u otra, puedan participar en el desarrollo del proyecto, especialmente en la fase de construcción y servicios auxiliares. “Queremos que esta inversión tenga también un retorno directo en el tejido empresarial local, abriendo oportunidades a profesionales y empresas del municipio”, ha señalado Ruiz.

En este sentido, desde el Ayuntamiento y la Cooperativa se ha valorado especialmente el carácter informativo de la jornada, ya que ha permitido a los agricultores conocer con mayor detalle el planteamiento de la empresa y resolver dudas sobre el modelo de colaboración y el encaje del proyecto en el entorno productivo de la comarca.

Según lo trasladado por la empresa, la previsión es que la implantación en Fuente Palmera pueda materializarse en una primera fase en un plazo aproximado de 14 a 15 meses, siempre que los trámites y plazos administrativos avancen conforme a lo previsto. Posteriormente, el proyecto continuaría con nuevas fases de desarrollo.

La Cooperativa San Francisco de Borja y el Ayuntamiento de Fuente Palmera han coincidido en destacar la importancia de mantener una coordinación constante para que el proceso avance con la máxima transparencia y con información actualizada para el sector.

La visita a Huelva, a propuesta de la empresa García Carrión, se enmarca en ese objetivo común: acercar el proyecto a los agricultores, reforzar la confianza y favorecer que el sector conozca de primera mano una iniciativa llamada a tener un impacto relevante en la agricultura local y comarcal.

Enlace al video resumen de la visita: https://www.youtube.com/watch?v=Y_ImbKZ-S7Q

