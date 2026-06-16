Agthia lanza "FUELL", la primera bebida energética del mundo endulzada con dátiles

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DHABI, EAU, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC, la empresa líder en alimentos y bebidas de la región, anunció hoy el lanzamiento de Fuell, la primera bebida energética del mundo endulzada con dátiles, que aporta una perspectiva distintivamente emiratí a la categoría global de bebidas energéticas.

Fuell combina el dulzor del dátil con ingredientes funcionales como el guaraná y el ginseng rojo coreano. Este producto refleja el enfoque de Agthia en crear ofertas relevantes para los consumidores y en mantener la conexión con los ingredientes naturales y la tradición.

Salmeen Alameri, director general y consejero delegado de Agthia Group, afirmó: "Fuell representa innovación, diferenciación y un fuerte arraigo en la región. Los dátiles forman parte de la historia de los EAU. Con Fuell, impulsamos esa tradición hacia un producto de consumo moderno que se adapta a los estilos de vida y expectativas actuales. Este lanzamiento refleja nuestra ambición de construir marcas con relevancia local y capaces de competir en categorías dinámicas y de alto crecimiento".

Fuell refleja el enfoque riguroso de Agthia hacia la innovación, combinando el conocimiento del consumidor, la experiencia en formulación y la rapidez de comercialización para crear productos distintivos y escalables, alineados con las tendencias de consumo emergentes.

Desarrollado en respuesta a las cambiantes expectativas de los consumidores, Fuell demuestra la solidez de la cartera de innovaciones de Agthia y se lanzará inicialmente a través de canales seleccionados en los Emiratos Árabes Unidos, con planes para ampliar su disponibilidad a otros canales en el futuro.

Acerca de Agthia

Agthia Group PJSC es una empresa líder en el sector de alimentos y bebidas con sede en Abu Dhabi y parte de ADQ. Con una cartera diversificada de más de 20 marcas reconocidas en los sectores de agua y alimentos, snacks, proteínas y congelados, y agronegocios, el Grupo opera en siete países y atiende a consumidores en más de 60 mercados en todo el mundo. Con una plantilla de más de 12.000 empleados, Agthia combina escala, sólidas capacidades operativas, innovación y un compromiso con la sostenibilidad para crear valor a largo plazo en toda la cadena de valor de alimentos y bebidas.

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