Agthia registra un crecimiento de los ingresos en un entorno de costes complejo

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DHABI, EAU, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AgthiaGroupPJSC (AGTHIA: UH), una de las principales empresas de alimentos y bebidas de la región, presentó hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre y a los primeros nueve meses de 2026.

Rendimiento financiero del Grupo

El crecimiento de Agthia se aceleró en el tercer trimestre; los beneficios registrados aumentaron a un ritmo muy superior al de los ingresos, respaldados por un balance sólido, incluso a pesar de que las condiciones operativas se están volviendo más exigentes.

En el tercer trimestre de 2026, los ingresos del Grupo aumentaron un 14,4 % interanual hasta alcanzar los 1.300 millones de AED, cifra que incluye 104,7 millones de AED procedentes de ventas puntuales. En términos subyacentes, el crecimiento fue del 5,2 %. Una ejecución más sólida impulsó una mejora en la rentabilidad. El EBITDA aumentó un 39,0 % hasta los 123,1 millones de AED, y el beneficio neto alcanzó los 33,2 millones de AED, frente a los 4,1 millones de AED registrados en el mismo trimestre del año anterior (periodo que incluyó cargos por deterioro en el segmento de snacks).

Durante los primeros nueve meses, los ingresos aumentaron un 9,6 % hasta los 3.900 millones de AED, y el EBITDA creció un 36,7 % hasta los 433,6 millones de AED. El beneficio neto casi se triplicó, situándose en 154,6 millones de AED.

La situación financiera de Agthia sigue siendo sólida. El flujo de caja libre correspondiente al periodo de nueve meses ascendió a 212,1 millones de AED, revirtiendo la salida de efectivo registrada en el mismo periodo del año anterior. El ratio de deuda neta sobre EBITDA mejoró, pasando de 2,9x en diciembre de 2025 a 2,4x, mientras que la posición de efectivo se situó en 536,2 millones de AED.

Rendimiento por segmentos

El segmento de Agua y Alimentos registró un incremento de los ingresos del 36,7%, cifra que incluye ventas puntuales relacionadas con la seguridad alimentaria durante el tercer trimestre de 2026. El negocio principal también tuvo un buen rendimiento: los ingresos por agua en los EAU aumentaron un 8,0% excluyendo dichas ventas puntuales, impulsados por un incremento del 12,9% en los servicios para el hogar y la oficina, mientras que Turquía y Kuwait contribuyeron al crecimiento internacional. El aumento de los costes del PET, el transporte y la distribución afectó a los márgenes del segmento.

El segmento de Agronegocios logró un crecimiento de los ingresos del 10,5%, impulsado por un aumento del 18,3% en las ventas de piensos. El EBITDA del segmento disminuyó un 39,3%, situándose en 31,4 millones de AED, mientras que el margen EBITDA se contrajo 807 puntos básicos; esto refleja, principalmente, la presión sobre los costes de los insumos, agravada además por unos mayores costes de distribución.

El segmento de snacks siguió impulsando la rentabilidad a medida que avanzaba su proceso de reestructuración; el margen bruto aumentó 613 puntos básicos y se registraron mejoras en todas las líneas de negocio durante el tercer trimestre. AbuAuf incrementó sus ingresos en un 21,7 %, sumó 69 tiendas netas este año y ganó 1,0 punto porcentual de cuota de valor en el mercado de café molido. El EBITDA del segmento alcanzó los 23,8 millones de AED, frente a la pérdida registrada un año antes, la cual incluía cargos por deterioro de activos. La reestructuración de Al Foah sigue su curso y la transformación de BMB continúa avanzando, si bien las interrupciones logísticas a nivel regional afectaron a las ventas de exportación durante el trimestre.

El segmento de proteínas y productos congelados registró un crecimiento de los ingresos del 25,1 % en el tercer trimestre de 2026, con avances en todas sus unidades de negocio, encabezadas por Nabil, que creció un 25,3 %. La ampliación de las instalaciones de Agthia en Arabia Saudita permitió casi cuadruplicar las ventas de proteínas en dicho país.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, presidente del Consejo de Administración de Agthia señaló: "Los últimos meses han sometido a las cadenas de suministro de toda la región a una gran presión, poniendo de relieve el valor de las empresas alimentarias resilientes. Agthia ha estado a la altura de este desafío, manteniendo su compromiso con los mercados a los que sirve. El Consejo valora positivamente los avances logrados por la dirección en la transformación de la empresa y sigue centrado en garantizar que Agthia genere valor a largo plazo para sus accionistas y para las comunidades en las que opera".

Salmeen Alameri, director general y consejero delegado de Agthia Group, añadió: "Nuestra transformación sigue avanzando. Durante el último año, hemos fortalecido nuestra cartera y desarrollado una mayor disciplina operativa, lo cual comienza a reflejarse en nuestros resultados. Estamos tomando medidas decisivas para proteger el negocio ante la intensificación de las presiones en los insumos y la logística, al tiempo que reconocemos el impacto de estos factores adversos en nuestro rendimiento. Asimismo, estamos desarrollando capacidades en materia de innovación, datos y tecnología digital que definirán nuestra forma de competir. Con los cimientos adecuados, Agthia cuenta con las herramientas necesarias para desenvolverse en un entorno volátil".

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