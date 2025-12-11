Aguilar de Campoo refuerza su cardioprotección con un nuevo desfibrilador en las instalaciones deportivas

Desfibrilador en las instalaciones deportivas - Almas Industries

Palencia, 11 de diciembre de 2025.-

La actuación se enmarca en los proyectos de cardioprotección impulsados por Almas Industries

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ha ampliado la cardioprotección de sus instalaciones deportivas con la instalación de un nuevo desfibrilador de acceso público, una actuación desarrollada junto a Almas Industries, compañía especializada en proyectos integrales de cardioprotección y prevención frente a la muerte súbita.



La incorporación de este nuevo equipo responde a la necesidad de ofrecer una respuesta rápida ante posibles emergencias cardiacas en entornos caracterizados por una alta afluencia y una intensa práctica de actividad física, reforzando así la seguridad de deportistas, personal técnico y público.



Ampliación de la red municipal de desfibriladores

Con este nuevo desfibrilador, el municipio continúa ampliando su red de cardioprotección en espacios de uso público. A este dispositivo se suman los desfibriladores ya instalados en las piscinas municipales, así como el desfibrilador móvil con el que cuenta la Policía Local, ubicado en el vehículo que utiliza para sus desplazamientos y que permite atender emergencias también fuera de las instalaciones deportivas.



Esta red contribuye a reducir los tiempos de actuación ante una parada cardiaca, un factor clave hasta la llegada de los servicios sanitarios.



Instalaciones deportivas con actividad diaria y elevada participación

Las instalaciones deportivas municipales registran actividad todos los días de la semana, tanto en entrenamientos como en competiciones oficiales, lo que incrementa de forma notable la presencia de usuarios.



El Club Deportivo Atlético Aguilar utiliza de forma habitual estos espacios y cuenta con cerca de 250 personas, entre jugadores y entrenadores, repartidas en 14 equipos. Los entrenamientos se desarrollan de lunes a viernes entre las 16:30 y las 19:00–20:00 horas, mientras que los fines de semana se celebran ligas provinciales, con numerosos partidos repartidos entre sábado y domingo.



Los Campos Pedro López (Campas) acogen a las categorías prebenjamín, benjamín (A, B y C), alevín (A, B y C), infantil e infantil femenino. En la Ciudad Deportiva "Alberto Fernández" entrenan los equipos cadete, juvenil (A y B) y aficionados, y el Polideportivo Municipal es el espacio destinado a la categoría debutantes.



Según ha señalado Soraya Isasi Estébanez, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, "la práctica deportiva implica actividad física intensa y una elevada concurrencia de personas. La instalación de desfibriladores en estos espacios es una medida clave para reforzar la seguridad y la prevención".



Por su parte, Diego Pérez, Presidente de la escuela del C.D. AT. AGUILAR, ha subrayado que "contar con dispositivos de cardioprotección en las instalaciones donde entrenan a diario nuestros equipos aporta tranquilidad y refuerza la seguridad de deportistas, técnicos y familias".



Almas Industries y la prevención frente a la muerte súbita

La actuación desarrollada en Aguilar de Campoo se enmarca en la labor de Almas Industries para acercar la cardioprotección a espacios con alta afluencia y actividad continuada, especialmente instalaciones deportivas, centros educativos y espacios públicos. La compañía impulsa soluciones integrales que combinan dispositivos de acceso público, mantenimiento y concienciación, clave para mejorar la respuesta ante una parada cardiaca.



Con iniciativas como esta, Almas Industries continúa colaborando con los ayuntamientos en la creación de entornos más seguros y preparados, donde la prevención y la protección de la vida ocupan un lugar prioritario.



