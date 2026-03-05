Ahora es tuyo: Huawei redefine la vida inteligente en el MWC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de marzo en Barcelona, España, Huawei presentó el futuro en el esperado Mobile World Congress (MWC 2026). Bajo el lema "Ahora es tuyo", Huawei presentó una deslumbrante gama de productos, incluyendo smartphones, PC, tablets, relojes y auriculares. El gigante tecnológico destacó sus últimos avances en tecnología de pantallas plegables, fitness y salud, imagen móvil, productividad y creatividad, presentando una visión audaz del futuro estilo de vida digital a consumidores de todo el mundo.

En la zona "Tu Mundo Inteligente", Huawei exhibió su destreza tecnológica como líder en tecnología inteligente. Con una diversa variedad de tablets, Huawei ofrece productividad a nivel de PC. Impulsados por HarmonyOS, los dispositivos Huawei permiten a los usuarios ejecutar sin problemas software de oficina completo como WPS. Complementados con la eficiencia de HUAWEI Notes, facilitan la creatividad y la colaboración profesional en cualquier momento y lugar. En cuanto a la integración hardware-software, la pantalla PaperMatte de Huawei ofrece una pantalla nítida y cómoda para la vista, a la vez que proporciona una experiencia única de escritura y pintura similar a la del papel. El evento también presentó la HUAWEI MatePad Mini, una tableta compacta insignia de 8.8 pulgadas que combina portabilidad con tecnología inteligente de vanguardia. Se destacó la potente inteligencia artificial de los últimos smartphones insignia de Huawei, la serie Mate 80, que optimiza la interacción del usuario mediante funciones inteligentemente personalizadas. Además, videos detallados revelaron la compleja ingeniería de dispositivos plegables como el Mate X7, mostrando tecnología de bisagra y pantalla de vanguardia que establece un nuevo estándar en la industria.

La zona "Energiza tu Vida" ofreció experiencias prácticas e inmersivas que mostraron cómo la tecnología Huawei potencia el fitness y la salud. Los visitantes pudieron probar dispositivos portátiles en simulaciones de la vida real. Las demostraciones destacaron características especializadas: la serie HUAWEI WATCH GT 6 con métricas de ciclismo avanzadas para recorridos más eficientes; el HUAWEI WATCH GT Runner 2 y su Modo Maratón Inteligente, que guía a los corredores a través del entrenamiento previo a la carrera, el ritmo durante la misma y el análisis posterior; y el HUAWEI WATCH 5 y el HUAWEI WATCH D2, que ofrecen una gestión integral de la salud, desde un seguimiento práctico hasta recordatorios proactivos, ofreciendo a los usuarios soluciones completas para el cuidado de la salud.

En la zona "Explora tu yo", los visitantes liberaron su potencial creativo con la aplicación "GoPaint", desarrollada por Huawei. Gracias a su interfaz intuitiva y su amplia biblioteca de recursos, la aplicación pone el arte profesional al alcance de todos. Para la grabación de vídeo móvil, Huawei presentó su tecnología de imagen XMAGE, destacando los avances significativos en la captura de vídeo del HUAWEI Mate 80 Pro: un rango dinámico superalto, una reproducción precisa del color y capacidades de teleobjetivo, macro y cámara lenta líderes en la industria. Esto permite a los usuarios capturar fácilmente la belleza de los momentos cotidianos y producir vídeos de calidad profesional.

Huawei adopta un espíritu audaz y juvenil con su nueva filosofía, "Ahora es tuyo", que marca un nuevo capítulo en la vida inteligente para usuarios de todo el mundo. De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso con la innovación constante, ofreciendo productos de vanguardia y experiencias fluidas en cualquier escenario que permitan a todos explorar y capturar sus propios momentos extraordinarios en 2026.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924638/The_Your_Intelligent_World_zone.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg

