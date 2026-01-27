Ahorramas lanza su nueva campaña promocional ‘Comprar, ahorrar y flipar en Ahorramas’ - Ahorramas

Madrid, 27 de enero de 2026. – Ahorramas, compañía referente en el sector de la distribución alimentaria y especialista en producto fresco de calidad, presenta su nueva campaña promocional ’Comprar, ahorrar y flipar en Ahorramas’, una iniciativa que llegará repleta de ofertas muy agresivas durante 14 días al mes y que promete sorprender a todos sus clientes.



La campaña apuesta por una combinación muy potente: descuentos increíbles, los mejores frescos y una experiencia de compra única, diseñada para poner en valor todo aquello que diferencia a Ahorramas dentro del comercio de proximidad.



Con esta acción, Ahorramas quiere destacar el papel fundamental que desempeñan los profesionales de sus mostradores en cada una de sus más de 290 tiendas distribuidas en Madrid, Castilla-La Mancha y, ahora también, en la provincia de Ávila.

Su labor diaria —asesorando, recomendando y preparando el producto según las necesidades de cada cliente— es un valor diferencial. Son expertos en producto fresco, con profundo conocimiento de su origen y calidad, y que ofrecen un servicio cercano, personalizado y cuidado al detalle.

“En Ahorramas creemos firmemente que nuestro mayor valor son las personas que forman parte de la compañía. Son ellas quienes marcan la diferencia y hacen que cada experiencia de compra sea única”, señalan desde la compañía.



A partir de este mes, los hogares recibirán un folleto impreso mensual, válido durante catorce días, en el que los clientes podrán encontrar descuentos destacados, oportunidades de ahorro y una amplia selección de productos frescos al mejor precio.

La campaña tendrá una fuerte presencia en redes sociales, radio, televisión e internet, garantizando una visibilidad continua y accesible desde cualquier lugar y dispositivo. El objetivo es claro: que ningún cliente se quede sin descubrir las oportunidades de ahorro y la experiencia completa de ‘Comprar, Ahorrar y Flipar en Ahorramas’.



Con esta iniciativa, Ahorramas refuerza su compromiso con el talento interno y consolida su modelo de comercio de proximidad, donde la calidad del producto y la experiencia en tienda van siempre de la mano.

A continuación, puedes visualizar los vídeos correspondientes a la campaña:

https://youtu.be/Ansf02vgCMc

https://youtu.be/Ndu2sWbS_Io

https://youtu.be/doosgKUKp7A

https://youtu.be/Wk1TfCRIkuk

https://youtu.be/oJI3vTLRJZE



Sobre Ahorramas



Ahorramas es una cadena de supermercados de proximidad especializada en producto fresco de calidad. Cuenta con más de 40 años de trayectoria y más de 290 tiendas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Emplea a cerca de 14.000 personas con una gran vocación por el comercio y pasión por el cliente. En sus tiendas de proximidad se encuentran los mercados, que ofrecen productos frescos a diario y artículos de gran consumo, con un surtido amplio para mejorar la calidad de vida y garantizar la satisfacción del cliente. El proyecto de Ahorramas tiene como modelo empresarial los principios del Desarrollo Sostenible, compromiso que ha hecho visible tras la incorporación como empresa firmante del Pacto Mundial.



