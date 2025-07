Ahorrar hasta un 40% este Prime Day 2025: los aspiradores veraniegos de Proscenic desde solo 89€

(Información remitida por la empresa firmante)

Shenzhen, China, 8 de julio de 2025. - Proscenic se suma al Prime Day 2025 con descuentos de hasta el 40 % en sus aspiradores más populares. Desde solo 89€, descubrir modelos inteligentes, potentes y fáciles de usar, diseñados para mantener el hogar fresco y libre de polvo durante toda la temporada

Este Prime Day, renovar el hogar con los aspiradores más vendidos de Proscenic, desde solo 89 €. Tanto si se quiere eliminar el polvo del día a día como mantener las alfombras impecables, Proscenic lo pone fácil para disfrutar de un hogar limpio y fresco esta temporada.



Destacan tres modelos estrella: los aspiradores sin cable P11 Ultra y P15, y el robot aspirador Q8, todos diseñados para que la limpieza del hogar sea más rápida y sencilla. Ya sea que se necesite la potencia portátil de alta succión o un sistema automatizado para el cuidado de los suelos, Proscenic tiene una solución que se adapta a las necesidades y al presupuesto.



No dejar pasar esta oferta exclusiva de Amazon con descuentos de hasta el 40 %, disponible por tiempo limitado del 8 al 11 de julio (hora CEST).



Proscenic lanza una promoción de verano en su sitio web oficial del 3 al 18 de julio. Usar el código SUMMER para obtener un 20 % de descuento en todas las máquinas. Desplazarse hasta el final para más información.



Sobre Proscenic

Fundada en 2013, Proscenic está comprometida con el desarrollo de soluciones de limpieza fiables e innovadoras que facilitan la vida diaria. Desde aspiradores sin cable hasta robots aspiradores inteligentes, sus productos están diseñados para ofrecer un alto rendimiento a un precio asequible.



Actualmente, Proscenic presta servicio a clientes en más de 80 países y continúa ganándose la confianza del público gracias a un diseño centrado en el usuario y a su compromiso con la calidad. Todos sus productos cuentan con una garantía oficial de 2 años, lo que brinda total tranquilidad en cada compra.



Coincidiendo con el Prime Day, Proscenic lanza descuentos por tiempo limitado en sus modelos más populares — consultar los detalles a continuación.



Aspiradora P11 Ultra: un modelo de entrada diseñado para el uso diario.

El Proscenic P11 Ultra, ahora por solo 89 € (antes 129 €), ofrece una potente succión de 40 kPa en un cuerpo compacto y ligero, ideal para la limpieza diaria del hogar. Diseñado para familias que buscan una opción económica sin renunciar al rendimiento, este aspirador sin cable elimina eficazmente el polvo, los residuos y el pelo de mascotas. Su diseño eficiente garantiza una limpieza sin complicaciones en suelos, alfombras y muebles, convirtiéndolo en la elección práctica por excelencia.



Aspirador P15: rendimiento superior y mayor autonomía al mejor precio

El nuevo Proscenic P15 (antes 159 €, ahora 129,59 €), lanzado en junio de 2025, es la última incorporación a la gama de aspiradores de la marca, combinando potencia y una excelente relación calidad-precio.



Con una impresionante succión de 50KPa, es capaz de eliminar incluso la suciedad más incrustada en alfombras, suelos y sofás. Su rodillo mejorado con textura de piel sintética mejora la recogida del polvo y evita enredos de cabello. Gracias a una autonomía de hasta 70 minutos, este modelo es ideal para hogares que buscan una limpieza profunda sin exceder su presupuesto.



Robot aspirador Q8: limpieza sin esfuerzo con tecnología de mapeo inteligente

www.amazon.es/dp/B0F5QK45XB?maas=maas_adg_61F5329CB6468A7437C2BC9978743349_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas



El Proscenic Q8 (antes 174 €, ahora 147,90 €) es el modelo insignia de robot aspirador diseñado para que la limpieza diaria sea completamente automática. Equipado con navegación LiDAR de 360°, mapea el hogar con gran precisión y esquiva obstáculos con total fluidez.



Con una potente succión de 6000 Pa, elimina eficazmente el pelo de mascotas, el polvo y los alérgenos, ayudando a mantener un entorno más limpio y saludable. Su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado, con depósito de agua recargable, garantiza una limpieza integral en todo tipo de superficies.



Disfrutar del rendimiento y la precisión del Q8—con prestaciones comparables a modelos de gama alta, pero por una fracción del precio.



Oferta adicional: 20 % de descuento en la tienda oficial de Proscenic

https://www.proscenic.com/es?ref=prsummersale



"¿Prefieres comprar directamente? La tienda oficial de Proscenic también celebra una promoción de verano con 20 % de descuento en toda la web. Utiliza el código SUMMER al finalizar tu compra (válido solo para equipos completos; no acumulable con otras ofertas)".



Promoción válida del 3 al 17 de julio (hora PDT).



Ventajas de comprar en la tienda oficial de Proscenic:



• Cobertura de envío



Disponible para países de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Japón (solo accesorios) y Canadá (solo accesorios).



• Atención al cliente confiable



Acceso directo al equipo de soporte y cobertura completa de la garantía.



• Productos y paquetes exclusivos



Modelos exclusivos y packs especiales, disponibles únicamente en la web oficial.



Ofertas refrescantes para un verano impecable: no perderse el Prime Day de Proscenic.







Contacto

Nombre contacto: Minnie Zhang

Descripción contacto: Proscenic

Teléfono de contacto: 84873726





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1264760/sp1.png

Pie de foto: Proscenic

Autor: Proscenic