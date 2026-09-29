Ai Consultas transforma el trabajo del despacho profesional con un entorno jurídico inteligente - Ai Consultas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

La plataforma integra inteligencia artificial especializada, expedientes, gestión documental, tareas y automatización de procesos en un mismo entorno de trabajo, con planes modulares desde 24,90 €/mes y la herramienta completa por 90 €/mes.

MADRID. Ai Consultas da un nuevo paso en la evolución de su plataforma y se posiciona como un entorno jurídico inteligente diseñado para centralizar buena parte del trabajo diario de abogados, asesores, graduados sociales y otros profesionales.

La propuesta va más allá de la inteligencia artificial como herramienta de preguntas y respuestas. Ai Consultas conecta la IA con los expedientes, la documentación y los procesos reales del profesional, permitiendo analizar información, redactar documentos, realizar cálculos, comparar archivos, gestionar tareas y automatizar procedimientos desde un mismo espacio. Estas capacidades forman parte del planteamiento funcional actual de la plataforma.

Un único espacio para trabajar sobre el asunto completo

Los Expedientes permiten reunir toda la información relacionada con un cliente o procedimiento y trabajar con el Asistente teniendo en cuenta el contexto documental del asunto.

Desde ahí, el profesional puede analizar documentos, extraer información relevante, preparar escritos y trabajar con normativa, jurisprudencia y doctrina. También puede organizar documentos y versiones, crear tareas, establecer prioridades y fechas límite y consultar vencimientos desde un calendario común.

La plataforma trabaja además con distintos formatos, como PDF, Word, Excel, imágenes, documentos escaneados, audio y vídeo.

Automatización y análisis dentro del mismo entorno

Ai Consultas incorpora Flujos de Trabajo para estructurar procesos repetitivos y reutilizarlos en distintos asuntos, así como herramientas de revisión en tablas para comparar varios documentos y detectar diferencias entre importes, fechas, cláusulas u otros elementos.

De esta forma, la plataforma avanza hacia un modelo all-in-one que integra inteligencia artificial, expedientes, documentación, tareas y automatización.

Inteligencia artificial accesible para despachos de cualquier tamaño

Uno de los objetivos de Ai Consultas es acercar la inteligencia artificial especializada a profesionales y despachos independientemente de su tamaño.

Por ello, la compañía ofrece distintas opciones para incorporar estas capacidades de forma progresiva, con planes modulares desde 24,90 €/mes, y la herramienta al completo por 90 €/mes.

El profesional mantiene en todo momento el criterio, la revisión y la decisión final, mientras la tecnología facilita las tareas de análisis, organización, comparación y automatización.

Con esta evolución, Ai Consultas busca consolidarse como un entorno de trabajo inteligente para el profesional, más allá del concepto de chatbot jurídico.

Un mismo entorno para el expediente, la documentación, las tareas y la inteligencia artificial.

Más información sobre funcionalidades, planes y promociones en aiconsultas.com/

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