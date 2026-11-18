(Información remitida por la empresa firmante)

Estrategia personalizada, creación de contenido, publicación y análisis de rendimiento, todo en una misma plataforma

Un flujo de trabajo conectado para equipos de redes sociales

SAN FRANCISCO, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- AI Inspoanunció hoy el lanzamiento oficial de su agente para redes sociales, impulsado por inteligencia artificial, dirigido a creadores, profesionales del marketing y empresas. La plataforma integra la estrategia en redes sociales y la creación de contenido creativo en un único flujo de trabajo, que abarca desde el análisis de cuentas y la detección de tendencias hasta la publicación y la evaluación del rendimiento.

Gestionar varias cuentas suele implicar alternar entre herramientas de planificación, software creativo, programadores de publicaciones y paneles de análisis. AI Inspo conecta estas actividades para reducir el trabajo repetitivo y ayudar a los usuarios a aplicar los datos de rendimiento a su próxima estrategia de contenidos.

"AI Inspo se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades reales de los creadores y profesionales del marketing que gestionan múltiples cuentas en diversas plataformas de redes sociales", afirmó Dong Lin, consejero delegado de QuVideo y líder del proyecto AI Inspo. "Al integrar la investigación, el análisis de datos y la creación de contenidos, nuestro objetivo es disminuir las tareas repetitivas y ofrecer a los usuarios más tiempo para centrarse en la estrategia, la toma de decisiones fundamentada y la creatividad".

Desde la detección de tendencias hasta la creación de contenidos

El agente evalúa el rendimiento de la cuenta y recomienda los siguientes pasos en función de los objetivos de cada usuario y la etapa de desarrollo de su cuenta. Identifica temas relevantes que son tendencia y los transforma en ideas para crear contenido. Los usuarios pueden seleccionar una referencia viral y añadir su propio tema; AI Inspo adapta el formato para generar contenido listo para publicar sobre dicha temática.

Una orientación que evoluciona con cada cuenta

Tras la publicación, los usuarios pueden revisar los resultados para perfeccionar sus temas y formatos. El agente recuerda cómo gestionan sus cuentas y crean contenido, adaptando sus recomendaciones a medida que evolucionan sus objetivos y flujos de trabajo. En el caso de cuentas nuevas, la orientación puede centrarse en definir una línea de contenido y establecer una rutina de producción constante. A medida que las cuentas maduran, las prioridades pueden desplazarse hacia el perfeccionamiento de los formatos o la mejora de la estrategia existente. El contexto de la cuenta ayuda a los usuarios a determinar qué tendencias merecen una mayor inversión creativa.

Apoyo continuo para una producción de contenido constante

AI Inspo también ofrece asistencia continua a los usuarios, además de una Comunidad Discord para intercambiar ideas y recibir orientación práctica, respaldando así su misión de hacer que la creación de contenido de alta calidad sea más sencilla y asequible.

El agente de IA para redes sociales ya está disponible. Para obtener más información, visite la página web oficial AI Inspo.

Acerca de AI Inspo

AI Inspo es un producto estrella de QuVideo que integra estrategias personalizadas para redes sociales, detección de tendencias, creación de contenido, publicación y análisis de rendimiento, todo ello al servicio de creadores, profesionales del marketing y empresas.

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