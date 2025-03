Zuo Meng, President of Router Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering an opening speech

Zuo Meng, President of Router Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering an opening speech - HUAWEI/PR NEWSWIRE

- Ai Wan lleva las redes IP a la era inteligente, acelerando el nuevo crecimiento del servicio para los operadores

PARÍS, 25 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- El 24 de marzo de 2025, durante el Congreso Mundial MPLS & SRv6 AI Net 2025, Huawei organizó el exitoso tema de IP Gala "AI Wan: liderando redes IP en la era inteligente". La cumbre reunió a operadores, organizaciones de estándares y organizaciones industriales para explorar las últimas tendencias en la innovación de AI WAN. Los operadores líderes, incluidos Telecom Argentina y Turkcell Türkiye, compartieron sus prácticas innovadoras de redes IP. Mientras tanto, Huawei ofreció una inmersión profunda sobre cómo su solución AI WAN empodera las redes IP con el uso de IA. El evento también vio el lanzamiento de la iniciativa AI WAN por el Foro IPv6, la Asociación Mundial de Banda Broadda (WBBA), Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, European Advanced Networking Test Test Test (EANTC) y Huawei, con el objetivo de promover la evolución de la innovación e implementación de la red IP.

Zuo Meng, presidente de Router Domain de Huawei dentro de la línea de productos de comunicación de datos, dijo en su discurso inicial que los operadores ahora se enfrentan a varios desafíos, incluido el crecimiento estancado de los servicios tradicionales, el desarrollo más lento de lo esperado de nuevos servicios y tanto la alta complejidad de la red como los costes, lo que requiere actualizaciones de las redes de próxima generación. Al introducir IA en áreas como O&M, conexiones y dispositivos de enrutamiento, la solución de AI WAN de Huawei ayuda a mejorar las capacidades y el valor de la red.

Latif Ladid, presidente del Foro IPv6, cree que la integración de la IA en la infraestructura de la red como AI Wan es una necesidad para el futuro. Para acelerar la implementación de SRv6, el Foro IPv6 lanzó el programa SRv6 Ready Logo, siendo Huawei uno de los primeros proveedores de dispositivos en aprobar la certificación.

Santiago Costanzo, Gerente de Evolución de Transporte de Telecom Argentina, compartió la implementación y las prácticas innovadoras de las tecnologías clave para las redes IP en la era de la IA. Señaló que SRv6 ayuda a los operadores a mejorar la eficiencia de automatización de E2E y a lograr una latencia determinista. En la era de la IA, Telecom está utilizando tecnologías de IA para simplificar O&M y mejorar la eficiencia, creando valor para los clientes.

Durmus Mehmet, director asociado de IP/MPLS Core and Data Center Networks de Turkcell, reveló que Turkcell está construyendo una red autónoma de banda ultra-ancha y altamente confiable para proporcionar servicios diferenciados para los clientes. Hizo hincapié en que Turkcell reconoció la dirección de la evolución de AI WAN y trabajará con Huawei para llevar a cabo la innovación conjunta centrada en el ahorro de energía, el monitoreo de fibra basado en FHC, la identificación de la aplicación de IA y los agentes de IA

Xu Huan, vicepresidente de Router Domain de Huawei dentro de la línea de productos de comunicación de datos, proporcionó información experta sobre la solución AI WAN. Explicó que esta solución innovadora presenta una arquitectura de tres capas que consiste en enrutadores de IA, nuevas conexiones de IA y AI New Brain. La solución ayuda a los operadores a construir redes con TCO óptimo, expandir nuevos servicios, mejorar la eficiencia de las operaciones e impulsar el nuevo crecimiento del servicio. Wu Qin, el arquitecto de la red de comunicación de datos de Huawei y miembro de la Junta de Arquitectura de Internet de IETF (IAB), declaró que AI New Brain consiste en Assurspirit, Changes Appirit y Optimspirit. A través de la colaboración del modelo a gran escala, los tres agentes de IA permiten operaciones inteligentes y aceleran la evolución a las redes autónomas (AN) L4. Zied Ben Houidi, experto jefe de LLM de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, también compartió la aplicación de IA en las redes IP.

Carsten Rossenhövel, responsable de tecnología y cofundador del Centro Europeo de Pruebas de Redes Avanzadas (EANTC), una organización autorizada de pruebas de terceros en Europa, compartió el progreso de la prueba de interoperabilidad múltiple de proveedores en 2025. Esto indica que las capacidades clave de las redes IP en la era de la IA han alcanzado un nivel más alto de madurez en términos de interoperabilidad.

Al final de la IP GALA, el Foro IPv6, WBBA, Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, EANTC, y Huawei lanzaron conjuntamente la iniciativa AI WAN para promover la evolución de la innovación y la implementación de la red IP.

Mirando hacia el futuro, Huawei continuará trabajando con operadores y socios de la industria para explorar nuevos mercados en la era inteligente, ayudar a los clientes a lograr el éxito comercial y acelerar el crecimiento de los nuevos servicios.

