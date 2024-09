Aidoc lanza siete nuevas soluciones de inteligencia artificial para afrontar los retos sanitarios de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas soluciones de inteligencia artificial con marcado CE de Aidoc hacen que su oferta sea una de las más completas en el campo, lo que permite una rápida prestación del tratamiento a los pacientes.

LONDRES, 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, Aidoc , un proveedor líder de inteligencia artificial para el sector sanitario, ha presentado siete nuevas soluciones de inteligencia artificial en el mercado sanitario europeo. Estas incorporaciones suponen una importante expansión de la galardonada plataforma aiOS™ de Aidoc, que alerta a los radiólogos y a los equipos sanitarios sobre posibles patologías urgentes en las imágenes médicas, lo que garantiza la rápida prestación del tratamiento a los pacientes.

Los nuevos algoritmos, que ya han obtenido el marcado CE de productos sanitarios según la normativa MDR, incluyen cuatro soluciones para la notificación y clasificación de patologías urgentes: oclusión vascular, disección aórtica, fracturas por compresión vertebral y malposición del tubo endotraqueal. Junto a ellas, hay tres nuevas soluciones de cuantificación que proporcionan evaluaciones cuantitativas estandarizadas de afecciones cardiovasculares y neurológicas: desplazamiento de la línea media, calcificación de la arteria coronaria y medición de la aorta abdominal.

Con este último lanzamiento, la plataforma aiOS™ de Aidoc ahora ofrece 26 soluciones de IA aprobadas para el mercado europeo, incluidos 17 algoritmos propios y otros desarrollados a través de asociaciones estratégicas. Este conjunto integral de soluciones de IA clínicas con marcado CE se implementa a través de la plataforma aiOS™ de Aidoc, lo que brinda una experiencia de usuario fluida y unificada. Junto con las funciones de coordinación de atención y seguimiento de pacientes de Aidoc, esto consolida a Aidoc como el proveedor líder de soluciones de IA de extremo a extremo para la atención médica.

"Los sistemas sanitarios europeos se enfrentan a graves retos, como el aumento de la cantidad de pacientes atrasados y la escasez de personal. Para abordar estos retos, ahora estamos llevando la IA clínica al siguiente nivel aumentando la velocidad y el alcance del desarrollo e implementación de nuevos módulos de IA", afirmó Alexander Boehmcker, vicepresidente de Europa en Aidoc. "Aidoc ya se ha consolidado como la plataforma de IA clínica líder. Con la introducción de estas nuevas soluciones, hemos ampliado nuestra capacidad para detectar más patologías y proporcionar mediciones importantes con nuestras nuevas soluciones de cuantificación. Junto con la capacidad de nuestra plataforma para activar rápidamente los equipos de atención y garantizar un seguimiento sólido de los pacientes, estamos preparados para ofrecer mejores resultados para los pacientes y los proveedores. Estoy especialmente orgulloso de que ahora todos nuestros módulos de IA de Aidoc tengan el marcado CE según el nuevo MDR".

La plataforma de inteligencia artificial de Aidoc, que se ha implantado ampliamente en toda Europa, ya cuenta con el respaldo de evidencia sustancial que demuestra su eficacia para abordar los desafíos de la atención médica en Europa. En concreto, un estudio reciente que utilizó la inteligencia artificial de Aidoc en el Instituto del Cáncer de los Países Bajos informó de una reducción del 98 % en los tiempos de espera de los pacientes para la notificación de embolia pulmonar incidental, una comorbilidad común en los pacientes oncológicos (1).

Además, los propios proveedores están experimentando los beneficios de la IA de Aidoc, como lo demuestran los resultados de la encuesta presentada por el proveedor líder de teleradiología Reif & Möller en el Congreso Europeo de Radiología en Viena. Estos hallazgos revelaron que el 97 % de los telerradiólogos ya no desean realizar informes sin IA, y el 85 % informó de una mayor satisfacción laboral directamente atribuible a su implementación (2).

La introducción de estas nuevas soluciones de IA por parte de Aidoc subraya su compromiso de apoyar a los sobrecargados sistemas sanitarios de Europa. Este último lanzamiento, que ya procesa millones de exploraciones de pacientes cada mes, subraya el compromiso inquebrantable de Aidoc de dotar a los proveedores de herramientas de última generación para garantizar mejores resultados para los pacientes, impulsando un cambio positivo en todo el sector sanitario.

Acerca de Aidoc

Aidoc es una empresa pionera en inteligencia artificial clínica. Nos centramos en ayudar y empoderar a los equipos de atención médica para optimizar el tratamiento de los pacientes, lo que se traduce en un mejor valor económico y resultados clínicos. Nuestras soluciones de inteligencia artificial clínicamente probadas eliminan los silos, aumentan la eficiencia y mejoran los resultados al brindar información crítica cuando y donde los equipos de atención la necesitan, lo que conduce a una acción colectiva inmediata. Basados en aiOS™, propiedad de Aidoc, analizamos y agregamos datos médicos para permitir que los equipos de atención hagan operativas las situaciones inesperadas. Utilizada en más de 1.000 centros médicos en todo el mundo, Aidoc es líder del mercado en soluciones con marcado CE y UKCA en inteligencia artificial clínica y sus soluciones basadas en inteligencia artificial cubren el 75 por ciento de las poblaciones de pacientes, lo que permite a los médicos tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real. Aidoc AI siempre está activa, ejecutándose en segundo plano para cambiar el primer plano.

Referencias

1) Topff, L., Ranschaert, E.R., Bartels-Rutten, A., Negoita, A., Menezes, R., Beets-Tan, R.G. and Visser, J.J., 2023. Artificial intelligence tool for detection and worklist prioritization reduces time to diagnosis of incidental pulmonary embolism at CT. Radiology: Cardiothoracic Imaging, 3 Sep. (2) - , p.e220163.

2) Poster no. C-13783: AI in Routine use across Germany and Austria – What are the experiences of Teleradiologists? Torsten Bert Thomas Moeller; Dillingen / Alemania

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2015772/4883314/Aidoc_Always_On_AI_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aidoc-lanza-siete-nuevas-soluciones-de-inteligencia-artificial-para-afrontar-los-retos-sanitarios-de-europa-302235010.html