AIE GmbH informa sobre la retirada del producto Set botes de la marca Crofton distribuida por ALDI España

El proveedor AIE GmbH informa sobre una retirada pública del producto Set botes almacenamiento con cierre metálico de la marca Crofton distribuida por ALDI ESPAÑA.

El artículo Set botes almacenamiento con cierre metálico de la marca Crofton suministrada por AIE GmbH ha sido retirado de la venta inmediatamente para protección del consumidor.

La pared de cristal puede astillarse durante el uso del cierre metálico, por lo que el proveedor desaconseja encarecidamente su uso, ya que las astillas de cristal pueden contaminar los alimentos almacenados y provocar lesiones personales.

Los siguientes números de serie/códigos de barras/BBD del artículo se ven afectados por la retirada. Otros productos de no se ven afectados.

Set botes almacenamiento con tapa de cristal y cierre de metal, 3 uds.:

EAN: 4068706031380

Set botes almacenamiento con tapa de madera y cierre de metal, 3 uds:

EAN: 4068706031373

El producto estuvo a la venta en todas las tiendas ALDI ESPAÑA el 28 de septiembre de 2024. Los clientes pueden devolver el producto en cualquier tienda de ALDI ESPAÑA y obtener el reembolso del precio de compra.

AIE GmbH lamenta cualquier inconveniente relacionado.

Para consultas, el proveedor ha establecido una línea directa, a la que se puede contactar en el siguiente número de teléfono:

Set botes almacenamiento con tapa de cristal y cierre de metal, 3 uds.

00800 7877 2368 días laborables de 8 a 18:30 horas

Set botes almacenamiento con tapa de madera y cierre de metal, 3 uds

00800 7877 2368 working days from 8 am to 6:30 pm

EMISOR:

Florian Tiede

+49 201 8593-156

csc@aie-import.de