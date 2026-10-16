(Información remitida por la empresa firmante)

- Aignostics lanza HETA Clinical, una nueva familia de productos de IA que aceleran los flujos de trabajo de patología y reducen los fallos en las pruebas moleculares

BERLÍN y NUEVA YORK, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics ha dado a conocer hoy el lanzamiento de HETA Clinical, una nueva gama de productos de IA para el diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de cáncer, que abarca todo el flujo de trabajo patológico, desde la recepción y evaluación hasta las pruebas moleculares. Los primeros cuatro productos de HETA Clinical miden la calidad de las muestras, la presencia de tumores, el número de mitosis y la celularidad tumoral en imágenes H&E de preparaciones completas..

El control de calidad de HETA evalúa la calidad de las muestras antes de llevar a cabo el análisis, identificando diversos problemas.

evalúa la calidad de las muestras antes de llevar a cabo el análisis, identificando diversos problemas. La detección de tumores de HETA anota las regiones tumorales e identifica los casos que cuentan con mayor probabilidad de contener tumor durante el escaneo, para que se analicen primero y se puedan solicitar tinciones adicionales al momento de la recepción.

anota las regiones tumorales e identifica los casos que cuentan con mayor probabilidad de contener tumor durante el escaneo, para que se analicen primero y se puedan solicitar tinciones adicionales al momento de la recepción. La mitosis de HETA realiza el recuento de mitosis, proporcionando así un recuento mitótico reproducible.

realiza el recuento de mitosis, proporcionando así un recuento mitótico reproducible. La celularidad tumoral de HETA mide el contenido de células tumorales y propone una región que cuenta con suficiente contenido tumoral para su análisis mediante pruebas moleculares.

Estas evaluaciones se suelen realizar de forma visual, lo que consume mucho tiempo, y las estimaciones visuales varían naturalmente de un lector a otro. Los patólogos con los que hablamos en los principales centros médicos académicos y laboratorios de medicina de precisión estiman que entre el 10% y el 20% de las pruebas moleculares fallan porque el tejido no contiene suficiente tumor, lo que puede implicar biopsias repetidas y largas demoras. HETA Clinical ayuda a los laboratorios a priorizar casos, reducir el tiempo de respuesta y confirmar que las muestras tienen suficiente tumor antes de las pruebas moleculares.

"HETA Clinical proporciona a los laboratorios una vía más rápida en su flujo de trabajo", afirmó la doctora Rosemarie Krupar, vicepresidenta de Patología de Aignostics. "Mediciones como el contenido tumoral y el recuento mitótico son fundamentales para muchas especialidades de patología y determinan gran parte del trabajo posterior a una muestra. La cuantificación célula a célula es donde la IA proporciona consistencia a gran escala, y sirve para liberar el tiempo de los patólogos para las partes del trabajo que requieren su experiencia".

Los cuatro productos de HETA Clinical se basan en HETA (anteriormente Atlas H&E-TME), la plataforma pancáncer central de Aignostics para el análisis espacial de tejidos con tinción H&E. En un estudio reciente, la clasificación celular realizada por HETA igualó o superó la de patólogos expertos. Dado que HETA abarca una amplia gama de tipos de cáncer, HETA Clinical lleva la IA a una amplia gama de subespecialidades de patología, no solo a los tipos de cáncer más comunes.

Aignostics anunció además recientemente el acceso anticipado a PathoSearch, un motor de búsqueda visual para casos de patología. Con el tiempo, se va a llevar a cabo el lanzamiento de más productos de HETA Clinical y se integrarán con sistemas de gestión de imágenes, incluido Techcyte Fusion AP. Los patólogos que utilicen Fusion pueden contactar con su representante de Techcyte si desea solicitar una demostración.

Solicite una demostración de HETA Clinical aquí.

Solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico.

Acerca de Aignostics

Aignostics es una empresa de inteligencia artificial que ofrece análisis de tejidos basados en IA, validados por patólogos. Mediante la combinación de acceso exclusivo a datos clínicos multimodales, tecnologías líderes en la industria y una ciencia rigurosa, Aignostics desarrolla productos y servicios de vanguardia para la próxima generación de medicina de precisión, proporcionando soporte tanto a la I+D biofarmacéutica como a los laboratorios de patología clínica. Fundada en el año 2020, Aignostics es una empresa derivada de Charité Berlin, uno de los hospitales universitarios más grandes y prestigiosos del mundo. Aignostics cuenta con el respaldo financiero de inversores líderes como Mayo Clinic y tiene operaciones en Berlín y Nueva York.

Más información disponible en: www.aignostics.com

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