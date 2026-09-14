Aignostics lanza PathoSearch, un motor de búsqueda visual para casos de patología

(Información remitida por la empresa firmante)

Ya disponible en acceso anticipado: la búsqueda basada en imágenes recupera casos de referencia reales y diagnosticados de centros de renombre mundial, que abarcan más de 300 entidades diagnósticas.

BERLIN y NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics anunció el pasado día 12 el lanzamiento en acceso anticipado de PathoSearch, un motor de búsqueda visual para casos de patología. A partir de una sola captura de pantalla de una región de interés en una diapositiva de H&E, PathoSearch recupera instantáneamente casos de referencia diagnosticados y morfológicamente similares. Los patólogos pueden entonces elaborar y evaluar un diagnóstico diferencial en minutos, lo que resulta especialmente útil en los casos raros y complejos, que son los más difíciles de resolver.

Estos casos representan hasta el 20 % de la carga de trabajo de un patólogo, y las referencias disponibles actualmente son, en gran medida, las mismas de siempre: libros de texto, bases de datos o consultas externas. Cada una de estas opciones aumenta el tiempo y el coste para los patólogos, con honorarios de consulta en los principales centros oncológicos que oscilan entre varios cientos y miles de dólares por caso.

"Una segunda opinión sobre un caso complejo puede llevar horas cuando compartimos imágenes digitalmente, y días cuando hay que enviar muestras de vidrio", afirmó el doctor Simon Schallenberg, profesor asociado y patólogo de Charité – Universitätsmedizin Berlin. "Disponer de casos diagnosticados comparables de PathoSearch para consultarlos de inmediato nos permite comenzar el trabajo mucho mejor informados".

PathoSearch parte de la imagen en sí y devuelve coincidencias de su base de datos de referencia multicéntrica propia, basada en incrustaciones de Atlas 2, el modelo de base de patología de Aignostics desarrollado en colaboración con la Clínica Mayo. Cada resultado se remonta a un caso real diagnosticado, anotado y validado por patólogos y, a menudo, confirmado mediante pruebas moleculares. Cada coincidencia está disponible para su inspección: el patólogo puede consultar el caso subyacente y compararlo con la muestra que tiene delante.

La base de datos de PathoSearch está en camino de superar el millón de imágenes de diapositivas completas para su disponibilidad general. Actualmente, incluye más de 310.000 imágenes de diapositivas completas procedentes de más de 35.000 casos, que abarcan más de 300 entidades diagnósticas y más de 27 órganos. La cobertura sigue la Clasificación de Tumores de la OMS, con especial atención a los tumores malignos, y actualmente abarca cinco grupos de órganos: torácico, digestivo, de tejidos blandos y óseo, genital femenino y urinario y genital masculino. Se prevé una cobertura completa para todas las neoplasias malignas clasificadas por la OMS.

Aignostics también ofrece PathoSearch para su uso en sistemas de gestión de imágenes. La primera integración ya está disponible en Techcyte Fusion AP. Los patólogos que utilicen Fusion pueden contactar con su representante de Techcyte para solicitar una demostración.

PathoSearch es gratuito durante el acceso anticipado. Los patólogos pueden unirse a la lista de espera en https://www.aignostics.com/products/pathosearch.

PathoSearch es solo para uso en investigación. No apto para procedimientos de diagnóstico.

Acerca de Aignostics

Aignostics es una empresa de inteligencia artificial que ofrece análisis de tejidos basados en IA, validados por patólogos. Combinando acceso exclusivo a datos clínicos multimodales, tecnologías líderes en la industria y una ciencia rigurosa, Aignostics desarrolla productos y servicios de vanguardia para la próxima generación de medicina de precisión, apoyando tanto la I+D biofarmacéutica como el diagnóstico clínico rutinario. Fundada en 2020, Aignostics es una empresa derivada de Charité Berlin, uno de los hospitales universitarios más grandes y prestigiosos del mundo. Aignostics cuenta con el respaldo financiero de inversores líderes como la Clínica Mayo y tiene operaciones en Berlín y Nueva York.

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Lisa Zheng, lisa.zheng@aignostics.com

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