Aily Labs escalará la IA que impulsa el rendimiento en empresas Fortune 500

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aily Labs recauda 80 millones de dólares para escalar la IA que impulsa el rendimiento en empresas Fortune 500

La financiación acelera la expansión global de Aily Labs y la toma de decisiones basada en IA en todos los sectores.

NUEVA YORK, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aily Labs, creadora de la primera plataforma de inteligencia de decisiones nativa de IA para empresas globales, anunció hoy que ha recaudado 80 millones de dólares en financiación, liderada por FPV Ventures con la participación del inversor actual Insight Partners, J.P. Morgan y otros inversores estratégicos.

Esta financiación acelerará la expansión global de Aily, impulsará su ecosistema de agentes de IA autónomos y proporcionará un retorno de la inversión cuantificable a sus clientes de Fortune 500 desde el primer día. La IA de Aily transforma los datos en información valiosa, permitiendo a los clientes percibir un impacto empresarial tangible en menos de dos semanas en áreas como finanzas, cadena de suministro, I+D y operaciones comerciales.

El futuro de la empresa es autónomo "Las empresas ya no pueden permitirse el lujo de esperar a obtener información; necesitan IA que actúe", afirmó Bianca Anghelina, fundadora y consejera delegada de Aily Labs. "Esta financiación nos permite ampliar nuestro máster en Superagentes e Inteligencia de Decisiones, lo que posibilita a las empresas tomar decisiones más rápidas, inteligentes y totalmente autónomas que transforman el rendimiento en todas las funciones, a escala global".

Prioridades de crecimiento estratégico

La financiación respaldará cuatro iniciativas clave:

Recomendaciones de inversores

"A menudo escucho a directores ejecutivos decir que invierten millones en IA, pero no logran implementarla eficazmente ni obtener un valor real para el negocio. Eso fue lo que nos impulsó a invertir en Aily Labs: su plataforma ofrece información práctica que genera un impacto tangible en los resultados", afirmó Pegah Ebrahimi, cofundadora y socia directora de FPV Ventures. "Los directores ejecutivos nos comentan que, gracias a la IA de Aily, toman decisiones diferentes: decisiones que ahorran dinero, aumentan los ingresos y transforman la forma en que operan sus empresas. Nos enorgullece apoyar el crecimiento de Aily".

"Estamos encantados de apoyar el continuo crecimiento de Aily como una aplicación líder de inteligencia de decisiones basada en IA, preparada para seguir generando un impacto global en todas las industrias. Es precisamente el tipo de innovación que queremos ayudar a impulsar en todo el mundo", dijo Max Hauer, director de Economía de la Innovación DACH en J.P. Morgan.

"Como miembro de la junta directiva de varias empresas de Fortune 50, he visto cómo transformar los datos en información valiosa —y esta información en acciones concretas— puede redefinir el rendimiento empresarial", afirmó Amy Chang, miembro de la junta directiva de Aily Labs. "Aily cierra la brecha entre los datos fragmentados y la toma de decisiones en tiempo real mediante IA con capacidad de gestión. Para los líderes, esto significa que lo que antes tardaba semanas ahora sucede en minutos —desde finanzas hasta la cadena de suministro—, lo que permite una ejecución más eficiente y un crecimiento cuantificable".

De la inversión al impacto

Aily Labs está expandiendo su presencia en los sectores farmacéutico, minorista, de bienes de consumo y otros. Su integración en un solo día y su retorno de la inversión medible convierten a la plataforma en la opción predilecta para las empresas que buscan IA que genere conocimiento y repercuta positivamente en sus resultados financieros.

Aily Labs está dando forma a un futuro donde la autonomía de la IA sea la base de cómo operan las empresas: de forma más rápida, inteligente y segura.

Acerca de Aily Labs

Aily Labs está transformando la toma de decisiones en las empresas globales al combinar datos empresariales con IA, aprendizaje automático y grandes modelos de lenguaje en una plataforma única de Inteligencia de Decisiones que ofrece resultados de negocio tangibles y de alto impacto. Su Super Agente coordina agentes de IA autónomos que recomiendan y ejecutan decisiones, generando un retorno de la inversión medible desde el primer día.

La plataforma se integra perfectamente en los flujos de trabajo, ayudando a las empresas Fortune 500 a optimizar el rendimiento, eliminar los silos de datos y acelerar la toma de decisiones en las áreas de finanzas, cadena de suministro, I+D y operaciones comerciales.

Fundada en 2020, Aily Labs opera a nivel mundial con equipos de científicos de datos de IA, ingenieros, expertos en negocios y productos.

Para más información, visite ailylabs.com.

Contacto de Aily LabsKen Huang Ken.Huang@AilyLabs.com

Jessica Muldoon AilyLabs@ruderfinn.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2807465/Aily_Labs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aily-labs-escalara-la-ia-que-impulsa-el-rendimiento-en-empresas-fortune-500-302609564.html