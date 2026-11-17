(Información remitida por la empresa firmante)

-Ainstein inaugura una planta de producción en Kansas para satisfacer la creciente demanda mundial de sensores de radar avanzados

La nueva planta en Lenexa aumenta la capacidad de producción nacional en 44.000 radares anuales

LENEXA, Kan., 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ainstein, empresa global de sensores y soluciones de radar, inauguró el viernes su nueva planta de fabricación en Lenexa, Kansas, a través de una ceremonia de corte de cinta. Esta expansión representa un hito importante en la estrategia de crecimiento de la compañía y aporta nueva capacidad de producción a Kansas, donde Ainstein fue fundada en 2015.

A medida que crece la demanda de sensores de radar en vehículos autónomos, sistemas no tripulados y aplicaciones comerciales, los clientes requieren mayor capacidad, plazos de entrega más cortos, una cadena de suministro más sólida y la capacidad de escalar. Ainstein construyó la planta de Lenexa para satisfacer esta demanda, añadiendo capacidad para 44.000 sensores de radar al año, como primer paso de su inversión estratégica en capacidades de producción a largo plazo.

Ainstein desarrolla sensores de radar avanzados para los mercados aeroespacial, de vehículos comerciales y especializados, deportes profesionales y tecnologías emergentes. Con más de 150.000 sensores desplegados en todo el mundo, sus radares proporcionan funciones de seguridad y autonomía para aeronaves no tripuladas, vehículos de construcción, maquinaria agrícola y flotas comerciales.

"Fundamos Ainstein en Lawrence hace once años con un pequeño equipo de ingenieros y la convicción del potencial del radar", declaró el doctor Zongbo Wang, fundador y consejero delegado de Ainstein. "Actualmente, nuestros radares brindan autonomía aérea y terrestre en más de 40 países. Esta planta representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento de Ainstein. Nos permite seguir expandiendo nuestra producción para satisfacer la creciente demanda global y cumplir con los compromisos a largo plazo que hemos adquirido con nuestros clientes, y nos enorgullece hacerlo en Kansas, donde todo comenzó".

Las nuevas instalaciones incorporan un fabricante de sensores de alta tecnología para la base aeroespacial y de fabricación del estado. Además, fortalecen el suministro nacional de sistemas críticos en un momento en que los programas de aeronaves no tripuladas requieren cada vez más sensores de producción local a gran escala. La mayor capacidad de producción en Estados Unidos permite a Ainstein poder proporcionar un margen superior de cara a respaldar el crecimiento de los programas y flotas de sus clientes, al tiempo que refuerza su compromiso con la fabricación a gran escala y la inversión en Kansas.

La ceremonia de inauguración, celebrada el 13 de noviembre, sirvió para dar la bienvenida a empleados, miembros de la junta directiva, líderes empresariales, representantes de la comunidad y socios a las nuevas instalaciones para ofrecer discursos y recorridos.

Para obtener más información sobre la tecnología de radar, las capacidades de ingeniería y las oportunidades de colaboración de Ainstein, visite https://ainstein.ai.

Acerca de Ainstein

Fundada en Lawrence, Kansas, en el año 2015, Ainstein es líder mundial en soluciones de detección por radar de ondas milimétricas para los mercados aeroespacial, automotriz e industrial. Combinando una profunda experiencia en ingeniería de radar, desarrollo específico para cada aplicación y soporte técnico especializado, Ainstein ofrece tecnologías de detección avanzadas que ayudan a los fabricantes de equipos originales, contratistas gubernamentales e integradores de sistemas a mejorar la seguridad, la eficiencia y la autonomía de sus productos y plataformas. Respaldada por Doosan Bobcat, Ainstein cuenta con sede sita en Lawrence, Kansas, y dispone de una planta de producción en Lenexa, Kansas.

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