(Información remitida por la empresa firmante)

- AION se lanza oficialmente en el Reino Unido, acelerando su expansión global y redefiniendo la movilidad inteligente en Europa

LONDRES, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GAC Group lanzó oficialmente su marca AION en el Reino Unido el pasado 28 de mayo de 2026. Esto supone un hito importante en su estrategia de expansión global. A través de una alianza estratégica con Jameel Motors y una red de concesionarios locales en rápida expansión, GAC traslada su compromiso con la movilidad verde al Reino Unido.

Una alianza basada en la confianza y el compromiso a largo plazo

El reciente evento de lanzamiento en el nuevo concesionario insignia de AION Auto UK en Slough reunió a altos directivos de GAC Group, Jameel Motors y socios minoristas estratégicos, un hecho que destaca la importancia del mercado británico en la estrategia europea de GAC.

Esta confianza compartida proporciona una base sólida para el crecimiento a largo plazo. De cara al futuro, GAC se compromete a adoptar un enfoque altamente localizado, dotando a los equipos del Reino Unido de recursos de primer nivel para convertir a AION en una marca líder en vehículos eléctricos.

AION V

El AION V, un SUV familiar totalmente eléctrico que lidera el debut de la marca en el Reino Unido, tiene un precio desde 36.450 libras (precio final con impuestos incluidos) y ya está disponible para pruebas de conducción y pedidos. El AION V ofrece un espacio habitable móvil amplio, refinado e inteligente, perfectamente adaptado a las preferencias europeas.

Impulsado por la avanzada tecnología Magazine Battery 2.0 de GAC, el AION V proporciona una seguridad, autonomía y capacidad de carga rápida excepcionales. Su avanzado panel de instrumentos digital admite interacción multilingüe, control por voz, navegación en línea y actualizaciones inalámbricas (OTA).

Redefiniendo los estándares europeos con una visión centrada en los criterios ESG

A medida que la industria automotriz global experimenta una profunda transformación impulsada por la electrificación y la conectividad inteligente, GAC se compromete a liderar esta transición ecológica. De cara a satisfacer las exigentes demandas de los mercados del Reino Unido y Europa, la futura gama de productos de GAC está diseñada para cumplir con los estándares de seguridad de 5 estrellas de Euro NCAP y ofrecerá diversas soluciones de energía innovadoras, incluyendo modelos eléctricos, híbridos enchufables y híbridos convencionales.

La expansión global de GAC se fundamenta en los principios ESG. Al establecer protocolos integrales de seguridad de datos para proteger la privacidad de los usuarios y priorizar la fabricación con bajas emisiones de carbono, GAC continúa demostrando su compromiso con el desarrollo sostenible.

El exitoso lanzamiento en Londres no es solo una expansión de la marca, sino una firme promesa a los consumidores británicos. GAC seguirá integrando su destreza tecnológica de vanguardia por medio de su profundo respeto por las culturas locales, trabajando en armonía con las comunidades del Reino Unido para construir un futuro de movilidad más inteligente, ecológico y sostenible.

Para conocer los términos y condiciones completos visite: aionauto.co.uk

El kit de prensa completo de AION V, las imágenes y el material de archivo están disponibles en media.aionauto.co.uk.

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