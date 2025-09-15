AION V recibe la calificación de seguridad de cinco estrellas Euro NCAP 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

ROTTERDAM, Países Bajos, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, el AION V, un modelo bajo la certificación GAC, obtuvo una calificación de seguridad de cinco estrellas en las rigurosas pruebas realizadas por el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos (Euro NCAP) para 2025. Este logro confirma las capacidades de seguridad del AION V y marca un nuevo hito en el compromiso de AION con la seguridad automotriz.

La calificación de cinco estrellas de Euro NCAP es uno de los sistemas de seguridad automotriz más influyentes a nivel mundial, y abarca la seguridad de adultos y niños, la protección de usuarios vulnerables de la vía pública y la asistencia de seguridad. El hecho de que el AION V haya destacado en pruebas tan exhaustivas destaca su sólido diseño de seguridad y su configuración avanzada.

En cuanto a la protección de ocupantes adultos, el AION V demostró una estabilidad excepcional durante las pruebas de superposición frontal del 50%, impacto lateral y choque frontal completo. Los materiales de alta resistencia de su carrocería absorben y dispersan eficazmente los impactos, garantizando un espacio de supervivencia para los pasajeros. En combinación con el despliegue oportuno de los airbags y los sistemas de retención, zonas críticas como la cabeza y el pecho reciben una protección eficaz, minimizando las lesiones durante las colisiones.

Para la seguridad de los niños, el AION V cuenta con airbags traseros especialmente diseñados para proteger las zonas vulnerables de la cabeza y el cuello. Tanto en colisiones frontales como laterales, los niños que viajan en el interior se benefician de una protección eficaz, lo que ofrece tranquilidad a los padres.

El AION V también prioriza la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía pública. Ante la creciente complejidad del tráfico urbano, el parachoques delantero y el capó del vehículo están diseñados para reducir el impacto de la colisión para peatones y ciclistas. Su avanzado sistema de percepción minimiza aún más los riesgos, mejorando la seguridad en la conducción urbana.

En cuanto a la asistencia a la seguridad, el AION V demuestra una inteligencia comparable a la de los ojos inteligentes y los nervios sensitivos. Equipado con sensores y cámaras, monitoriza las condiciones del entorno en tiempo real. El sistema proporciona advertencias claras al conductor y, cuando es necesario, interviene para evitar accidentes. Desde alertas de colisión en tráfico congestionado hasta asistencia para mantenerse en el carril a alta velocidad, el AION V refuerza la seguridad del conductor y previene los peligros antes de que ocurran.

La calificación de cinco estrellas de Euro NCAP reafirma la dedicación de AION a la fabricación de vehículos más seguros. Desde la optimización del diseño estructural hasta la modernización de los sistemas de seguridad inteligentes, AION no escatima esfuerzos para mejorar la seguridad de los vehículos. Este reconocimiento no solo impulsa la competitividad del AION V en los mercados internacionales, sino que también destaca el progreso de las marcas de automóviles chinas en los estándares globales de seguridad.

De cara al futuro, AION seguirá impulsando las tecnologías de seguridad, ofreciendo vehículos inteligentes, cómodos y seguros a consumidores de todo el mundo, garantizando que cada viaje sea seguro y placentero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771980/image.jpg

