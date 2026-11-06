Aiper adelanta sus ofertas de Black Friday, con descuentos de hasta el 35 %

Aiper presenta su campaña de promociones para el Black Friday - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña de descuentos se extenderá del 19 de noviembre al 1 de diciembre en la tienda online de la compañía, complementándose con promociones adicionales disponibles a partir del 2 de noviembre

Madrid, 6 de noviembre.- Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes y referente en innovación para el jardín conectado, ha presentado hoy un avance de su campaña de Black Friday, con descuentos de hasta el 35 % en una selección de productos en su tienda online del 19 de noviembre al 1 de diciembre. Entre las ofertas destacadas figuran el Scuba V3 por 849 €, el Experts Duo por 1.198 € y el Scuba S1 por 494 €, que acercan un cuidado de la piscina más inteligente y sencillo a distintas necesidades y presupuestos.



La temporada de compras navideñas trae prioridades distintas para cada propietario de piscina. Algunos buscan simplificar el mantenimiento del día a día; otros planean renovar su equipo de limpieza o quieren elegir un regalo práctico para un ser querido. Tanto si la prioridad es una limpieza subacuática más inteligente como acabar con la suciedad en la superficie y bajo el agua, o contar con un rendimiento fiable a un precio asequible, la gama destacada de Aiper ofrece un punto de partida claro.



Aiper Scuba V3: una forma más inteligente de cuidar la piscina a diario

Para quienes quieren dedicar menos tiempo a planificar y gestionar la limpieza de la piscina, el Scuba V3 incorpora la inteligencia artificial a la rutina.



Su modo Cognitive AI Navium™ crea planes de limpieza en función del tamaño de la piscina, la meteorología y el historial de limpiezas, lo que reduce las dudas en el mantenimiento habitual. La función AI Patrol Cleaning detecta la suciedad y va directamente a por ella, lo que permite una limpieza hasta 10 veces más rápida, mientras que la planificación adaptativa de rutas VisionPath™ guía al robot por la piscina. El Scuba V3 limpia el fondo, las paredes y la línea de flotación; además, se detiene en la línea de flotación para facilitar su recogida y envía alertas en tiempo real a la app, de modo que retirarlo tras cada ciclo es mucho más cómodo.



Oferta Black Friday: 849 € (antes 999 €), un ahorro de 150 €.



Aiper Experts Duo: dos expertos para una piscina sin preocupaciones, 24 horas al día

Para quienes lidian tanto con hojas flotantes como con suciedad bajo la superficie, el Experts Duo combina el Scuba V3 y el robot skimmer EcoSurfer S2 en una única solución complementaria.



Mientras el Scuba V3 se ocupa del fondo, las paredes y la línea de flotación, el EcoSurfer S2 recoge la suciedad que flota en la superficie. Su funcionamiento con energía solar y la tecnología SolarSeeker™ permiten una limpieza continua de la superficie, retirando hojas y otros restos antes de que se depositen en el fondo. Juntos, los dos robots se reparten las distintas zonas de la piscina, de modo que ya no hace falta gestionar por separado la limpieza de la superficie y la del fondo.



Oferta Black Friday: 1.198 € (antes 1.298 €), un ahorro de 100 €.



Aiper Scuba S1: limpieza diaria a un precio práctico

Tanto para quienes dan su primer paso en la limpieza robótica de piscinas como para los que buscan mejorar su rutina sin disparar el presupuesto, el Scuba S1 combina prestaciones con un precio de Black Friday por debajo de los 500 €.



Diseñado para limpiar el fondo, las paredes y la línea de flotación, el Scuba S1 utiliza la navegación WavePath™ 2.0 para guiar sus recorridos de limpieza. Su filtración ultrafina MicroMesh™ ayuda a atrapar la suciedad más fina, lo que lo convierte en una opción sencilla para quienes buscan ayuda con el mantenimiento habitual de la piscina y quieren recuperar tiempo libre.



Oferta Black Friday: 494 € (antes 599 €), un ahorro de 105 €.



Sorpresas antes del Black Friday

Aiper da el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas con sorpresas previas al Black Friday a partir del 2 de noviembre, entre ellas ventajas en preventa y ofertas exclusivas para miembros que irán llegando antes del gran evento. La celebración continúa del 19 de noviembre al 1 de diciembre con descuentos de hasta el 35 % en una selección de productos en la tienda online de Aiper.



Para quienes buscan un regalo especial para alguien con piscina o desean facilitar las tareas de limpieza, las promociones del Black Friday ofrecen una oportunidad para adquirir soluciones que reduzcan el tiempo dedicado al mantenimiento. Las hojas y la suciedad no se toman vacaciones en invierno, y una piscina descuidada puede traducirse en una larga puesta a punto en primavera. La compra durante el periodo promocional permite asegurar el descuento y garantiza que la piscina permanezca limpia durante el invierno.







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