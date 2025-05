(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 29 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Aiper ha anunciado oficialmente una nueva colaboración con el futbolista internacional Lucas Hernández, actual defensa del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con la selección francesa. Esta relación busca fortalecer el posicionamiento de Aiper en el mercado español a través de una campaña centrada en la anticipación y la protección, valores compartidos tanto por el deportista como por la marca.

La elección de Lucas Hernández no es casual. Su reputación como uno de los defensas más fiables del fútbol europeo y su trayectoria destacada en clubes como Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y PSG, hacen que encarne los mismos principios que Aiper defiende con su tecnología: precisión, disciplina y capacidad para anticiparse a los problemas antes de que ocurran. Esta conexión se traduce en la campaña #ProtegidosPorLaGrandeza, que une la excelencia deportiva con la innovación tecnológica de los productos Aiper, diseñados para mantener piscinas limpias de forma autónoma, eficaz y predictiva. Lucas Hernández, nacido en Marsella en 1996 y criado entre España y Francia, ha sido reconocido tanto por su solidez defensiva como por su carácter humilde y espíritu de equipo. Además de su historial deportivo, Lucas Hernández destaca por una personalidad marcada por la disciplina, la resiliencia y la humildad. Este compromiso con la mejora constante, junto a su enfoque colectivo dentro y fuera del campo, lo convierten en un líder natural. Esta combinación de carácter competitivo, respeto y trabajo en equipo refuerza su papel como embajador ideal de los valores de Aiper. Con esta alianza, Aiper refuerza su estrategia en España, apostando por un embajador que representa el equilibrio perfecto entre rendimiento, anticipación y confianza. Al igual que Lucas defiende su portería con determinación y visión, los robots de Aiper protegen la claridad del agua en millones de hogares en toda Europa, demostrando que los verdaderos guardianes siempre van por delante.

