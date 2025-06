Aiper celebra el Aiper Day 2025 con grandes ofertas para dar la bienvenida al verano

(Información remitida por la empresa firmante)

El Aiper Day 2025 se celebra del 10 al 25 de junio, ofreciendo grandes descuentos en sus robots limpiapiscinas. En modelos estrella de la marca, las promociones llegan hasta el 33%, suponiendo un ahorro de hasta 500€

Madrid, 20 de junio de 2025.- Aiper, el fabricante mundial de robots limpiadores de piscina innovadores e inalámbricos, celebra su icónico Aiper Day 2025 del 10 al 25 de junio. Bajo el lema "Own the pool, Own the summer", la marca acompaña el comienzo del verano ofreciendo grandes descuentos en sus dispositivos.



Con esta campaña, Aiper refuerza su compromiso con facilitar el cuidado de las piscinas y devolver el tiempo a quienes realmente quieren disfrutarlo. Sus robots limpiapiscinas, que combinan tecnología avanzada con un diseño intuitivo, ofrecen una limpieza sin cables, complicaciones o pérdidas de tiempo.



Scuba Series, tecnología puntera para una limpieza profunda

La gama Scuba reúne las últimas innovaciones de Aiper en limpieza robótica, ofreciendo soluciones sin cables para una experiencia totalmente autónoma. De esta serie de productos, durante el Aiper Day destacan las rebajas en Scuba S1 2025, la versión actualizada del robot insignia Scuba S1. Este robot limpia en profundidad el fondo, la pared y la línea de flotación de piscinas de hasta 150 metros cuadrados, y está disponible en la web de Aiper por 549€, con un descuento de 150€.



Por su parte, Scuba X1 ofrece una limpieza impecable gracias a su tecnología WavePathTM 3.0, sus 5 modos de limpieza y su capacidad de succión líder en la industria. Está disponible en la tienda oficial de Aiper por 999€, con una rebaja de 500€. Su hermano mayor, Scuba X1 Pro Max, representa el tope de gama. Con una batería de mayor duración y nueve motores para una tracción superior, este robot lleva la limpieza a otro nivel al ocuparse del fondo, paredes y superficie de las piscinas. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper con una rebaja del 20%, por 1.999€.



Packs especiales para una limpieza integral

Durante el Aiper Day, también están disponibles combinaciones especiales que ofrecen soluciones integrales al mejor precio:



• Aiper Scuba X1 + Caddy: con un descuento del 18%, el pack está disponible por 1,298€ en Amazon.



• Aiper Scuba X1 + Aiper Surfer S1: con un descuento del 12%, este pack está disponible por 1,398€ en Amazon.



• Aiper Scuba S1 2025 + Aiper Surfer S1: con un descuento del 14%, el pack está disponible por 898€ en Amazon.



• Aiper Scuba X1 Pro Max + Caddy: con un descuento del 8%, el pack está disponible por 2,299€ en Amazon.



Las ofertas estarán disponibles exclusivamente en Amazon y en la tienda oficial de Aiper durante el periodo de la campaña, del 10 al 25 de junio de 2025.



