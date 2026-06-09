Aiper celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una nueva colaboración con Charity; Water para amplia - Aiper

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva iniciativa refuerza el compromiso de Aiper con un estilo de vida más inteligente y sostenible, convirtiendo el cuidado cotidiano del jardín en un impacto global significativo .

Madrid, 9 de junio de 2026.- Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes1 y referente en innovación para el jardín conectado, ha anunciado hoy una nueva colaboración con charity: water, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar agua potable y segura a personas de todo el mundo. La alianza tiene como objetivo promover la sostenibilidad hídrica a escala global.

Impulsada por un compromiso compartido con la conservación del agua, esta colaboración se alinea con la misión ESG de Aiper de integrar la sostenibilidad en el cuidado inteligente del jardín. Mediante el desarrollo de soluciones de riego inteligente, respetuosas con el medio ambiente, que reducen el desperdicio de agua en el hogar, Aiper avanza en su compromiso con la sostenibilidad al tiempo que apoya el acceso global al agua potable a través de esta iniciativa benéfica.

Al ser pionera en tecnologías de exterior para el ahorro de agua, Aiper está transformando la relación de los propietarios con este recurso tan valioso. A través de esta nueva colaboración con charity: water, Aiper espera concienciar sobre la crisis global del agua, fomentar un uso más responsable de este recurso y contribuir a generar un impacto significativo a mayor escala mundial.

En Aiper creemos que redefinir el mantenimiento exterior mediante la innovación ecológica es nuestra principal contribución a un planeta sostenible, afirmó Richard, CEO y fundador de Aiper. Nuestra colaboración con charity: water extiende esta visión a escala global. Continuando con el desarrollo de tecnologías de riego inteligente ecológicas y eficientes en el uso del agua, garantizamos que nuestro compromiso con la gestión medioambiental esté integrado directamente en cada jardín al que damos servicio.

Esta colaboración amplía directamente la misión de la Iniciativa de Ahorro de Agua IrriSense 2 de Aiper, la plataforma central de la marca dedicada a minimizar el desperdicio de agua en exteriores. A 31 de mayo (hora del Pacífico de EE. UU.), la iniciativa ha contado con la participación de 478 personas y ha contribuido a ahorrar un total de 2,107,740 litros de agua. A lo largo de este esfuerzo conjunto de un año, Aiper está financiando la infraestructura de agua potable liderada por comunidades locales a través de charity: water. Para garantizar una transparencia total en este hito ESG, charity: water elaborará un informe de impacto exhaustivo en el que se registrará el volumen de agua potable suministrada y las familias beneficiadas por la iniciativa.

El compromiso de Aiper con la reducción del desperdicio de agua en jardines y piscinas a través de sus limpiadoras robóticas y sus tecnologías de riego marca un referente en sostenibilidad residencial. Gracias a la comunidad de Aiper, toda una comunidad tendrá acceso al agua potable, señala Ashley Lange, de charity: water. Desde 2006, trabajamos para poner fin a la crisis global del agua, y las alianzas con marcas como Aiper desempeñan un papel clave para acercarnos cada día a ese objetivo.

Desde robots limpiapiscinas inteligentes como el Scuba V3, que optimiza la eficiencia de limpieza y reduce la dependencia de productos químicos, hasta tecnologías de riego inteligente como el IrriSense 2 para el riego de precisión del césped, Aiper continúa desarrollando soluciones que hacen el cuidado exterior más inteligente, sencillo y respetuoso con el medio ambiente.

Acerca de Aiper

Aiper es la marca número 1 de limpiadores robóticos inteligentes para piscinas y líder en soluciones inteligentes y confiables para el ecosistema de patios y jardines inteligentes. Desde piscinas con agua cristalina hasta un equilibrio óptimo del agua y sistemas de riego más inteligentes, nuestro ecosistema inteligente simplifica el cuidado de todo tu espacio exterior. Aiper cuenta con la confianza de más de 3 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en más de 7.000 tiendas en más de 50 países y regiones. Impulsados por la automatización inteligente, la IA adaptativa y el diseño sostenible, ofrecemos una experiencia verdaderamente sin preocupaciones, para que tengas más tiempo de disfrutar los mejores momentos de la vida.

1Euromonitor International Co., Ltd., en términos de volumen de ventas del fabricante (unidades) en el mundo en 2025. La limpiadora robótica inteligente de piscinas se define como: robots de servicio inteligentes que integran tecnologías mecánicas, electrónicas, de algoritmos de software y de sensores. Realizan de forma autónoma o con mínima intervención humana tareas de limpieza y mantenimiento de piscinas, y cuentan típicamente con navegación inteligente, planificación de rutas y múltiples modos de limpieza. Investigación completada en marzo de 2026.

Contacto

Emisor: Aiper

Contacto: Aiper

Número de contacto: + 34 601 605 226